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Published Сегодня, 07:39

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Updated Сегодня, 07:41

Новосибирцам не стоит ждать жару

Зной отменяется: синоптики сомневаются в вероятности аномальной жары

9 апреля 2024, 07:39
Фото: 1MI
Новосибирцам не стоит ждать жару

Новосибирские синоптики отменили аномальную жару

До наступления лета остался всего месяц. Новосибирцы ждут жарких летних деньков, однако на них пока не стоит надеяться. Синоптики на данный момент прогнозируют теплое, но не знойное лето.

В феврале почти все метеорологические службы бодро рапортовали о знойном и практически удушливом лете. Хозяйственные новосибирцы уже начали запасаться бутылками с прохладной водой и откладывать деньги для полноценного похода на пляж. Однако теперь синоптики резко изменили свои прогнозы и заявляют, что жары ждать не стоит.

Согласно прогнозу сервиса «Яндекс. Погода», июнь в Новосибирске будет вполне комфортным месяцем — без далеко не летней прохлады и необходимости надевать куртку, но и без «дьявольского» зноя. В начале июня ожидается от +18 до +20 градусов по Цельсию. Максимальная температура воздуха составит +25 градусов.

Аналогичные прогнозы даются и по июлю. Температура — не более +26 градусов по Цельсию. При этом он будет дождливым и теплым.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Прогноз#Лето#Синоптики#Жара#Александр Ляхов
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