Зной отменяется: синоптики сомневаются в вероятности аномальной жары

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
В феврале почти все метеорологические службы бодро рапортовали о знойном и практически удушливом лете. Хозяйственные новосибирцы уже начали запасаться бутылками с прохладной водой и откладывать деньги для полноценного похода на пляж. Однако теперь синоптики резко изменили свои прогнозы и заявляют, что жары ждать не стоит.
Согласно прогнозу сервиса «Яндекс. Погода», июнь в Новосибирске будет вполне комфортным месяцем — без далеко не летней прохлады и необходимости надевать куртку, но и без «дьявольского» зноя. В начале июня ожидается от +18 до +20 градусов по Цельсию. Максимальная температура воздуха составит +25 градусов.
Аналогичные прогнозы даются и по июлю. Температура — не более +26 градусов по Цельсию. При этом он будет дождливым и теплым.