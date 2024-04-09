Зной отменяется: синоптики сомневаются в вероятности аномальной жары

В феврале почти все метеорологические службы бодро рапортовали о знойном и практически удушливом лете. Хозяйственные новосибирцы уже начали запасаться бутылками с прохладной водой и откладывать деньги для полноценного похода на пляж. Однако теперь синоптики резко изменили свои прогнозы и заявляют, что жары ждать не стоит.