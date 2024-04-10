3 простых рецепта вкусной пиццы — пальчики оближешь

Если вы соскучились по пицце или хотите разнообразить свой домашний рацион, можно приготовить пиццу в домашних условиях. На это потребуется несколько минут. Мы нашли самые вкусные рецепты.

Рецепт №1 Ингредиенты: Для теста: Сметана — 3,5 ст. л.

Майонез — 3,5 ст. л.

Мука — 150-200 г

Яйца — 2-3 шт.

Сода — 0,5 ч. л.

Масло растительное — 2 ст. л.

Соль — 1-2 щепотки Для начинки: Майонез — 1 ст. л.

Соус томатный — 1 ст. л.

Горчица — 1-2 ч. л.

Колбаса — 40 г

Сыр твердый — 40 г

Лук фиолетовый — 0,5 шт.

Помидоры (мелкие) — 2-4 шт.

Специи — по вкусу

Масло растительное — для жарки. Как готовить: Шаг №1. Подготовьте все продукты для приготовления быстрой пиццы на сковородке. Лучше всего подойдет сковорода диаметром 22-24 см, Шаг №2. Смешайте все ингредиенты для теста. Вымесите ложкой. По консистенции оно должно напоминать густую сметану. Шаг №3. Смешайте все ингредиенты для соуса — майонез, кетчуп, горчицу. Шаг №4. Нарежьте остальные продукты, которые вы будете выкладывать на пиццу. Натрите сыр. Шаг №5. На разогретую сковородку с маслом выложите тесто, разровняйте, накройте крышкой и жарьте 3-4 минуты. Затем тесто переверните. Шаг №6. Смазываем поверхность соусом, выкладывайте колбасу, помидоры и остальную начинку. Шаг №7. Засыпьте сыром, посыпьте приправы. Накройте крышкой и жарьте 5-7 минут. Ваше блюдо готово. Простые рецепты на каждый день Фото: Изображение Midjourney Рецепт №2 Ленивая пицца Ингредиенты: Хлеб для тостов — 4-6 шт.

Соус томатный (или кетчуп) — 4 ст. ложки

Масло оливковое — 2 ст. ложки

Колбаски — 2 шт.

Шампиньоны жареные — 50 г

Перец острый — ¼ шт.

Сыр твердый — 100 г

Смесь итальянских трав — по вкусу Как готовить: Шаг №1. Трем сыр на крупной терке. Острый перчик, лук и колбасу режем колечками. Шаг №2. Смазываем тосты оливковым маслом. Сверху наносим томатный соус, посыпаем смесью итальянских трав. Шаг №3. Равномерно распределяем по тосту колбасу, острый перец, колечки лука, грибы. Шаг №4. Запекаем при температуре 180-200 градусов до расплавления сыра. Вкусная пицца готова! Готовить пиццу проще простого Фото: Изображение Midjourney Рецепт №3 Пицца на лаваше Ингредиенты: Лаваш тонкий круглый — 2 шт.

Колбаса (нарезанная тонкими кружочками) — 150 г

Лук репчатый белый салатный — 1 шт.

Каперсы — 2 ст. ложки

Маслины — 1 баночка

Сыр твердый (моцарелла) — 150 г

Кетчуп — 4 ст. ложки

Масло растительное без запаха, чтобы смазать пергамент. Как готовить: Шаг №1. На противень положить лист пергамента, смазать пергамент растительным маслом. Лаваш положить на пергамент. Нанести на лаваш кетчуп. Шаг №2. Равномерно распределить лук, нарезанный тонкими кольцами. Сверху выложить тонкие кружочки колбасы. Посыпать натертым сыром. Выложить разрезанные маслины и каперсы (можно заменить на соленый огурчик). Шаг №3. Отправить пиццу на лаваше в разогретую духовку на 10 минут при 180 градусах. Пицца на лаваше готова. Вкусная пицца Фото: Изображение Midjourney 5 рецептов безалкогольных коктейлей и лимонадов, которые легко приготовить дома Узнать подробнее Читайте также: Как приготовить вкусный омлет — секретные рецепты Постные рецепты: что есть в пост когда уже все надоело Топ-5 легких рецептов идеальных крем-супов — проверено редакцией