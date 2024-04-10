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Posted Сегодня, 08:24

Published Сегодня, 08:24

Modified Сегодня, 08:26

Updated Сегодня, 08:26

Как готовить вкусную пиццу

3 простых рецепта вкусной пиццы — пальчики оближешь

10 апреля 2024, 08:24
Фото: Изображение Midjourney
Как готовить вкусную пиццу
Если вы соскучились по пицце или хотите разнообразить свой домашний рацион, можно приготовить пиццу в домашних условиях. На это потребуется несколько минут. Мы нашли самые вкусные рецепты.

Рецепт №1

Ингредиенты:

Для теста:

  • Сметана — 3,5 ст. л.
  • Майонез — 3,5 ст. л.
  • Мука — 150-200 г
  • Яйца — 2-3 шт.
  • Сода — 0,5 ч. л.
  • Масло растительное — 2 ст. л.
  • Соль — 1-2 щепотки

 

Для начинки:

  • Майонез — 1 ст. л.
  • Соус томатный — 1 ст. л.
  • Горчица — 1-2 ч. л.
  • Колбаса — 40 г
  • Сыр твердый — 40 г
  • Лук фиолетовый — 0,5 шт.
  • Помидоры (мелкие) — 2-4 шт.
  • Специи — по вкусу
  • Масло растительное — для жарки.

 

Как готовить:

Шаг №1. Подготовьте все продукты для приготовления быстрой пиццы на сковородке. Лучше всего подойдет сковорода диаметром 22-24 см,

Шаг №2. Смешайте все ингредиенты для теста. Вымесите ложкой. По консистенции оно должно напоминать густую сметану.

Шаг №3. Смешайте все ингредиенты для соуса — майонез, кетчуп, горчицу.

Шаг №4. Нарежьте остальные продукты, которые вы будете выкладывать на пиццу. Натрите сыр.

Шаг №5. На разогретую сковородку с маслом выложите тесто, разровняйте, накройте крышкой и жарьте 3-4 минуты. Затем тесто переверните.

Шаг №6. Смазываем поверхность соусом, выкладывайте колбасу, помидоры и остальную начинку.

Шаг №7. Засыпьте сыром, посыпьте приправы. Накройте крышкой и жарьте 5-7 минут. Ваше блюдо готово.

Простые рецепты на каждый деньПростые рецепты на каждый день
Простые рецепты на каждый день
Фото: Изображение Midjourney

Рецепт №2

Ленивая пицца

Ингредиенты:

  • Хлеб для тостов — 4-6 шт.
  • Соус томатный (или кетчуп) — 4 ст. ложки
  • Масло оливковое — 2 ст. ложки
  • Колбаски — 2 шт.
  • Шампиньоны жареные — 50 г
  • Перец острый — ¼ шт.
  • Сыр твердый — 100 г
  • Смесь итальянских трав — по вкусу

Как готовить:

Шаг №1. Трем сыр на крупной терке. Острый перчик, лук и колбасу режем колечками.

Шаг №2. Смазываем тосты оливковым маслом. Сверху наносим томатный соус, посыпаем смесью итальянских трав.

Шаг №3. Равномерно распределяем по тосту колбасу, острый перец, колечки лука, грибы.

Шаг №4. Запекаем при температуре 180-200 градусов до расплавления сыра. Вкусная пицца готова!

Готовить пиццу проще простогоГотовить пиццу проще простого
Готовить пиццу проще простого
Фото: Изображение Midjourney

Рецепт №3

Пицца на лаваше

Ингредиенты:

  • Лаваш тонкий круглый — 2 шт.
  • Колбаса (нарезанная тонкими кружочками) — 150 г
  • Лук репчатый белый салатный — 1 шт.
  • Каперсы — 2 ст. ложки
  • Маслины — 1 баночка
  • Сыр твердый (моцарелла) — 150 г
  • Кетчуп — 4 ст. ложки
  • Масло растительное без запаха, чтобы смазать пергамент.

 

Как готовить:

Шаг №1. На противень положить лист пергамента, смазать пергамент растительным маслом. Лаваш положить на пергамент. Нанести на лаваш кетчуп.

Шаг №2. Равномерно распределить лук, нарезанный тонкими кольцами. Сверху выложить тонкие кружочки колбасы. Посыпать натертым сыром. Выложить разрезанные маслины и каперсы (можно заменить на соленый огурчик).

Шаг №3. Отправить пиццу на лаваше в разогретую духовку на 10 минут при 180 градусах. Пицца на лаваше готова.

Вкусная пиццаВкусная пицца
Вкусная пицца
Фото: Изображение Midjourney
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