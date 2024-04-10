40 тысяч семей получили доступ к скоростному интернету в Новосибирской области

Рост качественных показателей коснулся не только услуги доступа в интернет, но также дополнительных цифровых сервисов «Ростелекома», которые используют эту инфраструктуру — онлайн-кинотеатра Wink, домашнего облачного видеонаблюдения, «Умного дома», «Ключа» и других. В 2023 году 13,8 тысяч семей Новосибирской области начали пользоваться умными сервисами для дома, сейчас мобильным приложением «Ключ» пользуются уже 163 тысячи жителей региона.