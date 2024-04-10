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Центральный суд принял решение об отправке Андрея Перлова в СИЗО

Адвокаты обжаловали арест экс-главы футбольного клуба «Новосибирск»

10 апреля 2024, 10:43
Фото: судебный департамен Новосибирской области
Центральный суд принял решение об отправке Андрея Перлова в СИЗО
Апелляционная жалоба на арест бывшего руководителя футбольного клуба Андрея Перлова поступила в Новосибирской областной суд

Защита олимпийского чемпиона Андрея Перлова, занимавшего пост гендиректора футбольного клуба «Новосибирск» в 2020-22 годах, обжаловала его арест. Апелляция будет рассмотрена в областном суде 12 апреля.

Решение об аресте именитого спортсмена принял Центральный суд Новосибирска. Ему инкриминируют крупное мошенничество. Детали дела не раскрывают, но предположительно, речь может идти о сомнительных схемах использования субсидий из областного бюджета, выделенных на развитие спортивного клуба.

Андрей Перлов — обладатель золотой олимпийской медали, он победил в состязаниях по спортивной ходьбе на играх 1992 года в Барселоне. После завершения спортивной карьеры работал в профильных структурах правительства Новосибирской области.

Спустя несколько ней после ареста Перлова в СИЗО по решению суда отправился глава муниципального Центра водных видов спорта Дмитрий Оленников. По версии следствия, организация более двух лет платила за аренду бассейна якобы для тренировки юных спортсменов. Но в реальности никаких детских занятий там не проходило. В благодарность Оленников получал взятки от хозяина спортивного комплекса, общая сумма незаконного вознаграждения составила около полутора миллионов рублей.

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#Новосибирск#Суд#Уголовное дело#Арест#Жалоба#Футбольный клуб
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