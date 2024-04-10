Адвокаты обжаловали арест экс-главы футбольного клуба «Новосибирск»

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Защита олимпийского чемпиона Андрея Перлова, занимавшего пост гендиректора футбольного клуба «Новосибирск» в 2020-22 годах, обжаловала его арест. Апелляция будет рассмотрена в областном суде 12 апреля.
Решение об аресте именитого спортсмена принял Центральный суд Новосибирска. Ему инкриминируют крупное мошенничество. Детали дела не раскрывают, но предположительно, речь может идти о сомнительных схемах использования субсидий из областного бюджета, выделенных на развитие спортивного клуба.
Андрей Перлов — обладатель золотой олимпийской медали, он победил в состязаниях по спортивной ходьбе на играх 1992 года в Барселоне. После завершения спортивной карьеры работал в профильных структурах правительства Новосибирской области.
Спустя несколько ней после ареста Перлова в СИЗО по решению суда отправился глава муниципального Центра водных видов спорта Дмитрий Оленников. По версии следствия, организация более двух лет платила за аренду бассейна якобы для тренировки юных спортсменов. Но в реальности никаких детских занятий там не проходило. В благодарность Оленников получал взятки от хозяина спортивного комплекса, общая сумма незаконного вознаграждения составила около полутора миллионов рублей.