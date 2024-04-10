Адвокаты обжаловали арест экс-главы футбольного клуба «Новосибирск»

Спустя несколько ней после ареста Перлова в СИЗО по решению суда отправился глава муниципального Центра водных видов спорта Дмитрий Оленников. По версии следствия, организация более двух лет платила за аренду бассейна якобы для тренировки юных спортсменов. Но в реальности никаких детских занятий там не проходило. В благодарность Оленников получал взятки от хозяина спортивного комплекса, общая сумма незаконного вознаграждения составила около полутора миллионов рублей.