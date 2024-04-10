Бывшего главу Дептранса Новосибирска оставили под стражей

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Областной суд оставил под стражей экс-начальника новосибирского Дептранса Константина Васильева. Рассмотрение апелляции состоялось 10 апреля. Защита просила заменить меру пресечения на более щадящую, но суд апелляцию отклонил.
Васильев останется в СИЗО до 20 мая 2024 года. По обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.3 ст. 285 УК РФ) экс-чиновнику грозит лишение свободы до 10 лет.
Основанием для обвинения стало строительство дороги на 48 млн к Плющихинскому жилмассиву в Октябрьском районе. По версии следствия, глава департамента необоснованно согласовал отчет «Метро МиР» о выполненных работах, при этом деньги возвращать не стал.
Экс-руководителя департамента транспорта задержали 20 марта 2024 года. Коллеги чиновника были возмущены тем, как это происходило — Васильева повалили на пол, надели наручники. Он покинул пост до ареста, в декабре-2023. В отставку ему предложил уйти тогда еще мэр города Анатолий Локоть.