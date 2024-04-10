Бывшего главу Дептранса Новосибирска оставили под стражей

Экс-руководителя департамента транспорта задержали 20 марта 2024 года. Коллеги чиновника были возмущены тем, как это происходило — Васильева повалили на пол, надели наручники. Он покинул пост до ареста, в декабре-2023. В отставку ему предложил уйти тогда еще мэр города Анатолий Локоть.