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Бывшего главу Дептранса Новосибирска оставили под стражей

Бывшего главу Дептранса Новосибирска оставили под стражей

10 апреля 2024, 10:50
Фото: Новосибирский областной суд
Константина Васильева оставили в СИЗО до 20 мая. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжелые последствия.

Областной суд оставил под стражей экс-начальника новосибирского Дептранса Константина Васильева. Рассмотрение апелляции состоялось 10 апреля. Защита просила заменить меру пресечения на более щадящую, но суд апелляцию отклонил.

Васильев останется в СИЗО до 20 мая 2024 года. По обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.3 ст. 285 УК РФ) экс-чиновнику грозит лишение свободы до 10 лет.

Фото: Новосибирский областной суд

Основанием для обвинения стало строительство дороги на 48 млн к Плющихинскому жилмассиву в Октябрьском районе. По версии следствия, глава департамента необоснованно согласовал отчет «Метро МиР» о выполненных работах, при этом деньги возвращать не стал.

Экс-руководителя департамента транспорта задержали 20 марта 2024 года. Коллеги чиновника были возмущены тем, как это происходило — Васильева повалили на пол, надели наручники. Он покинул пост до ареста, в декабре-2023. В отставку ему предложил уйти тогда еще мэр города Анатолий Локоть.

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#Общество#Новосибирск#Суд#Апелляция#Метро МиР#Константин Васильев#Алёна Рогонова
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