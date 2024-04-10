Еще один эпизод появился в уголовном деле экс-директора новосибирского МУП «САХ»

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
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Updated Сегодня, 05:44
Еще один эпизод появился в деле экс-директора МУП «САХ» Андрея Зыкова, сообщает «Коммерсантъ-Сибирь» со ссылкой на свои источники.
Зыкову вменяют растрату почти 10 млн рублей (ч. 4 ст. 160 УК РФ), экс-руководителю грозит до 10 лет лишения свободы. Для возмещения ущерба на имущество Зыкова наложили арест. Имущество оценили в 18 млн рублей.
Руководителя регионального оператора по обращению с твердыми отходами задержали 1 апреля. Зыкова проходит фигурантом в уголовном деле о растрате и превышении служебных полномочий. Он был задержан вместе с гражданской женой и по совместительству коллегой.