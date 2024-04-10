Езду на самокате вдвоем в Новосибирске будет блокировать искусственный интеллект

Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
Технологию, исключающая парную поездку на прокатном электросамокате, запустит в Новосибирске компания Whoosh. Подобная система уже действует в Санкт-Петербурге, в дальнейшем ее планируют распространить и на другие города присутствия кикшеринга.
Технология будет учитывает несколько десятков параметров и работает по принципу самообучающегося искусственного интеллекта, сообщили в компании. Предположительно, первые самокаты, оснащенные такой системой, появятся на улицах Новосибирска в ближайшие месяцы.
Нахождение двух человек на одном самокате запрещено правилами дорожного движения и карается штрафом, напоминает издание Om1.ru.