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Езда вдвоем на самокате запрещена ПДД

Езду на самокате вдвоем в Новосибирске будет блокировать искусственный интеллект

10 апреля 2024, 03:47
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Езда вдвоем на самокате запрещена ПДД
Сервис кикшеринга Whoosh запустит систему распознавания парной поездки на самокате. Технология будет блокировать колеса, если решит, что на самокате находятся два человека

Технологию, исключающая парную поездку на прокатном электросамокате, запустит в Новосибирске компания Whoosh. Подобная система уже действует в Санкт-Петербурге, в дальнейшем ее планируют распространить и на другие города присутствия кикшеринга.

Технология будет учитывает несколько десятков параметров и работает по принципу самообучающегося искусственного интеллекта, сообщили в компании. Предположительно, первые самокаты, оснащенные такой системой, появятся на улицах Новосибирска в ближайшие месяцы.

Нахождение двух человек на одном самокате запрещено правилами дорожного движения и карается штрафом, напоминает издание Om1.ru.

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#Новосибирск#Самокаты#Правила#Система блокировки#Whoosh
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