Круглосуточный мониторинг действует в регионе для противодействия паводку

Сотрудники аварийно-спасательной службы под контролем министерства ЖКХ распили лед на реках области. С 3 по 7 апреля взорвали лед для пропуска паводковых вод на реках Иня и Карасук в Кочковском районе и на реке Карасук в Краснозерском районе. Это помогло снизить паводок. 50 спасателей при помощи 27 единиц техники также откачали талые воды и помогли жителям 13 населенных пунктах Барабинского, Карасукского, Краснозерского, Чановского и Новосибирского районов.



По состоянию на 10 апреля в пяти населенных пунктах Краснозерского, Новосибирского районов и Тогучина остаются подтопленными 45 приусадебных участков и один жилой дом. В двух СНТ Новосибирского района подтопило 50 дачных участков. На реке Карасук в Краснозерском районе уровень воды снижается. В тех населенных пунктах, где ситуация особенно сложная, дежурят спасатели и медики. Населению оказывают адресную помощь. В низменных участках местности, где невозможно отвести воду, идет круглосуточный мониторинг.



19 гидротехнических сооружений в 12 муниципальных районов и 1 городском округе готовы к прохождению паводка.