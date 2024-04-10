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Круглосуточный мониторинг действует в регионе для противодействия паводку

Круглосуточный мониторинг действует в регионе для противодействия паводку

10 апреля 2024, 09:00
Фото: 1MI
Специалисты откачивают талые воды, взрывают лед, в регионе создан запас продовольствия, дежурство ведется круглосуточно.

Региональные министерства, муниципалитеты и подразделения МЧС принимают необходимые меры для стабилизации паводка. Специалисты откачивают талые воды, взрывают лед, в регионе создан запас продовольствия, дежурство ведется круглосуточно.

Сотрудники аварийно-спасательной службы под контролем министерства ЖКХ распили лед на реках области. С 3 по 7 апреля взорвали лед для пропуска паводковых вод на реках Иня и Карасук в Кочковском районе и на реке Карасук в Краснозерском районе. Это помогло снизить паводок. 50 спасателей при помощи 27 единиц техники также откачали талые воды и помогли жителям 13 населенных пунктах Барабинского, Карасукского, Краснозерского, Чановского и Новосибирского районов.

По состоянию на 10 апреля в пяти населенных пунктах Краснозерского, Новосибирского районов и Тогучина остаются подтопленными 45 приусадебных участков и один жилой дом. В двух СНТ Новосибирского района подтопило 50 дачных участков. На реке Карасук в Краснозерском районе уровень воды снижается. В тех населенных пунктах, где ситуация особенно сложная, дежурят спасатели и медики. Населению оказывают адресную помощь. В низменных участках местности, где невозможно отвести воду, идет круглосуточный мониторинг.

19 гидротехнических сооружений в 12 муниципальных районов и 1 городском округе готовы к прохождению паводка.

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#Общество#Новосибирск#МЧС#Паводок#Подтопление#Алёна Рогонова
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