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Published Сегодня, 07:53

Modified Сегодня, 08:28

Updated Сегодня, 08:28

Ранее станцию обещали сдать к лету-2024

Мэрия назвала новые сроки сдачи станции метро «Спортивная»

10 апреля 2024, 07:53
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Ранее станцию обещали сдать к лету-2024

Станцию метро «Спортивная» в Новосибирске обещают сдать в конце 2024 года

12 апреля мэрия планирует получить положительное заключение Главгосэкспертизы. Именно его отсутствие было главным препятствием.

Станцию метро «Спортивная» собираются сдать в IV квартале 2024 года, для этого есть все предпосылки. Об этом говорится в ответе мэрии на запрос депутата Госдумы от Новосибирской области Виктора Игнатова.

12 апреля мэрия планирует получить положительное заключение Главгосэкспертизы. Именно его отсутствие было главным препятствием. Документацию с правками на пересмотр отправили 25 марта.

Также в мае смету передадут на проверку достоверности, рассматривать будут до 35 дней. Если документы пройдут проверку, ориентировочно их одобрят в июле-2024.

Станцию «Спортивную» пообещали сдать к лету
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#Транспорт#Новосибирск#Алёна Рогонова
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