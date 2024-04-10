Мэрия назвала новые сроки сдачи станции метро «Спортивная»

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Станцию метро «Спортивная» собираются сдать в IV квартале 2024 года, для этого есть все предпосылки. Об этом говорится в ответе мэрии на запрос депутата Госдумы от Новосибирской области Виктора Игнатова.
12 апреля мэрия планирует получить положительное заключение Главгосэкспертизы. Именно его отсутствие было главным препятствием. Документацию с правками на пересмотр отправили 25 марта.
Также в мае смету передадут на проверку достоверности, рассматривать будут до 35 дней. Если документы пройдут проверку, ориентировочно их одобрят в июле-2024.