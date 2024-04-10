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Posted Сегодня, 04:05

Published Сегодня, 04:05

Modified Сегодня, 04:22

Updated Сегодня, 04:22

Пятерых посетителей нелегального казино в Новосибирске выдворят из России

На Бориса Богаткова накрыли нелегальное казино. Пятерых посетителей выдворят из РФ

10 апреля 2024, 04:05
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области

Пятерых посетителей нелегального казино в Новосибирске выдворят из России

Новосибирские силовики пресекли работу нелегального казино. Зал с игровыми автоматами находился на улице Бориса Богаткова в Октябрьском районе.

При обыске изъяли автоматы и деньги. Силовики задержали 32-летнюю девушку-администратора и 10 иностранцев. Пятерых отправили в центр временного содержания, их выдворят за пределы страны.

Организаторам грозит до 4 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области

Ранее правоохранители закрыли другое казино на площади Калинина. Помимо возбуждения уголовного дела, на 800 тысяч оштрафовали владельца помещения, который сдавал его под нелегальный бизнес.

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