На Бориса Богаткова накрыли нелегальное казино. Пятерых посетителей выдворят из РФ

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
При обыске изъяли автоматы и деньги. Силовики задержали 32-летнюю девушку-администратора и 10 иностранцев. Пятерых отправили в центр временного содержания, их выдворят за пределы страны.
Организаторам грозит до 4 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ.
Ранее правоохранители закрыли другое казино на площади Калинина. Помимо возбуждения уголовного дела, на 800 тысяч оштрафовали владельца помещения, который сдавал его под нелегальный бизнес.