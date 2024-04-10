Новосибирец уронил тополь на подростка — как его наказали

Инцидент произошел в сентябре прошлого года. Константин Скляр взял с собой четырнадцатилетнего подростка, который приходился ему дальним родственником, в лес для заготовки дров на предстоящую зиму. По уши уйдя в работу, мужчина не заметил, как мальчик встал прямо на место падения тяжелого тополя. Огромное дерево во время рубки упало на мальчика и полностью придавило его. Ребенок скончался на месте происшествия от полученных травм.