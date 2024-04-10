Новосибирец уронил тополь на подростка — как его наказали

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
Инцидент произошел в сентябре прошлого года. Константин Скляр взял с собой четырнадцатилетнего подростка, который приходился ему дальним родственником, в лес для заготовки дров на предстоящую зиму. По уши уйдя в работу, мужчина не заметил, как мальчик встал прямо на место падения тяжелого тополя. Огромное дерево во время рубки упало на мальчика и полностью придавило его. Ребенок скончался на месте происшествия от полученных травм.
С самого начала новосибирец полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Родственники мальчика не имели к нему претензий в связи с гибелью сына и не стали заявлять иск о возмещении морального ущерба и иных компенсаторных действиях со стороны ответчика.
В итоге мужчина был признан полностью виновным. Ему назначено ограничение свободы на год и восемь месяцев. В течение этого срока Константин Скляр не сможет выезжать за пределы Черепановского района или сменить место жительства без согласия государственного специализированного органа, контролирующего исправление осужденных.