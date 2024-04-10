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Мужчина уронил тополь на подростка

Новосибирец уронил тополь на подростка — как его наказали

10 апреля 2024, 05:26
Фото: 1MI
Мужчина уронил тополь на подростка

Осужден новосибирец, по вине которого дерево раздавило ребенка

Черепановский районный суд вынес вердикт в отношении Константина Скляра. Его обвиняли в причинении смерти по неосторожности несовершеннолетнему.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года. Константин Скляр взял с собой четырнадцатилетнего подростка, который приходился ему дальним родственником, в лес для заготовки дров на предстоящую зиму. По уши уйдя в работу, мужчина не заметил, как мальчик встал прямо на место падения тяжелого тополя. Огромное дерево во время рубки упало на мальчика и полностью придавило его. Ребенок скончался на месте происшествия от полученных травм.

С самого начала новосибирец полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Родственники мальчика не имели к нему претензий в связи с гибелью сына и не стали заявлять иск о возмещении морального ущерба и иных компенсаторных действиях со стороны ответчика.

В итоге мужчина был признан полностью виновным. Ему назначено ограничение свободы на год и восемь месяцев. В течение этого срока Константин Скляр не сможет выезжать за пределы Черепановского района или сменить место жительства без согласия государственного специализированного органа, контролирующего исправление осужденных.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Подростки#Подросток#Убийство по неосторожности#Александр Ляхов
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