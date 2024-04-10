Новосибирск окончательно лишили «Универсама»

Объявление о том, что магазин, который был своеобразной визитной карточкой центра Новосибирска, закрыт, появилось на входе в здание «Универсама» на улице Ленина По сути, это констатация факта — значительная часть помещения занята «Рестохоллом», а как самостоятельный продуктовый магазин, «Универсам» вряд ли был привлекателен для покупателей. Предполагается, что освободившуюся торговую площадь арендует один из федеральных ритейлеров.