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Магазин самообслуживания открыли в начале 70-х

Новосибирск окончательно лишили «Универсама»

10 апреля 2024, 03:26
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Магазин самообслуживания открыли в начале 70-х

Новосибирск навсегда остался без «Универсама» на улице Ленина

Легендарный продуктовый магазин полностью прекратил работу. В здании функционирует только гастрокорт

Объявление о том, что магазин, который был своеобразной визитной карточкой центра Новосибирска, закрыт, появилось на входе в здание «Универсама» на улице Ленина По сути, это констатация факта — значительная часть помещения занята «Рестохоллом», а как самостоятельный продуктовый магазин, «Универсам» вряд ли был привлекателен для покупателей. Предполагается, что освободившуюся торговую площадь арендует один из федеральных ритейлеров.

В прошлом году здание «Универсама» оказалось в эпицентре крупного скандала. Собственники решили на его месте построить жилой дом высотой более 20 этажей. Эти планы вызвали активный протест жителей «тихого центра». В результате их реализация отложена, однако это не значит, что коммерсанты окончательно отказались от своих замыслов.

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#Новосибирск#Закрытие#Универсам#Супермаркет#Рестохолл
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