Пасха: когда будет отмечаться главный церковный праздник в 2024 году

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
В 2024 году православная Пасха будет отмечаться 5 мая. Пасха — это важный христианский праздник, который отмечают в честь воскресения Иисуса Христа. В этот день традиционно готовят куличи и пасхи, красят яйца и освящают угощения в церкви.
Дата Пасхи каждый год меняется, так как она определена с учетом солнечного и лунного календарей. По решению Никейского собора, Пасху нужно отмечать в первое воскресенье после полнолуния, которое наступает после весеннего равноденствия. Поэтому дата Пасхи может быть в период с 4 апреля по 8 мая по новому стилю (21 марта и 25 апреля по старому стилю).
Перед Пасхой верующие придерживаются семинедельного Великого поста, во время которого отказываются от определенных продуктов и совершают особые духовные практики. Это помогает им подготовиться не только физически, но и духовно к празднику. В этот день также принято христосоваться — трижды поздравлять друг друга поцелуями и словами «Христос Воскресе!» и отвечать «Воистину воскресе!». Многие собираются с родственниками и близкими, чтобы вместе насладиться праздничными блюдами.