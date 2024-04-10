Пасха: когда будет отмечаться главный церковный праздник в 2024 году

Перед Пасхой верующие придерживаются семинедельного Великого поста, во время которого отказываются от определенных продуктов и совершают особые духовные практики. Это помогает им подготовиться не только физически, но и духовно к празднику. В этот день также принято христосоваться — трижды поздравлять друг друга поцелуями и словами «Христос Воскресе!» и отвечать «Воистину воскресе!». Многие собираются с родственниками и близкими, чтобы вместе насладиться праздничными блюдами.