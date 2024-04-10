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По традиции в этот день едят пасху

Пасха: когда будет отмечаться главный церковный праздник в 2024 году

10 апреля 2024, 06:04
Фото: 1MI
По традиции в этот день едят пасху
Светлое Христово Воскресение — это один из старшейших христианских праздников, который символизирует победу жизни над смертью. Это главное событие церковного года. Рассказываем, в какой день отмечается Пасха.

В 2024 году православная Пасха будет отмечаться 5 мая. Пасха — это важный христианский праздник, который отмечают в честь воскресения Иисуса Христа. В этот день традиционно готовят куличи и пасхи, красят яйца и освящают угощения в церкви.

Дата Пасхи каждый год меняется, так как она определена с учетом солнечного и лунного календарей. По решению Никейского собора, Пасху нужно отмечать в первое воскресенье после полнолуния, которое наступает после весеннего равноденствия. Поэтому дата Пасхи может быть в период с 4 апреля по 8 мая по новому стилю (21 марта и 25 апреля по старому стилю).

Перед Пасхой верующие придерживаются семинедельного Великого поста, во время которого отказываются от определенных продуктов и совершают особые духовные практики. Это помогает им подготовиться не только физически, но и духовно к празднику. В этот день также принято христосоваться — трижды поздравлять друг друга поцелуями и словами «Христос Воскресе!» и отвечать «Воистину воскресе!». Многие собираются с родственниками и близкими, чтобы вместе насладиться праздничными блюдами.

Великий пост, Пасха: самые главные даты для христиан в церковном календаре 2024
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