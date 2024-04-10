Платформу «Сферум» внедрили во всех школах Новосибирска: почему ей не пользуются

«Сферум» создан разработчиками социальной сети ВКонтакте и работает на основе VK-мессенджера, то есть, чтобы им пользоваться, не обязательно иметь профиль во ВКонтакте, но регистрация в мессенджере необходима. Основное преимущество, говорят представители ВК, заключается в том, что это абсолютно замкнутая структура, и кроме учеников, родителей и учителей, одобренных школьным модераторам, туда никто не может попасть. Более того, участники группы одного класса не могут ни найти там представителей параллельного класса, ни узнать, о чем общаются в других группах. Такая структура преподносится, как забота о безопасности несовершеннолетних. С другой стороны, трудно представить злоумышленников, решивших воздействовать на неокрепшие подростковые умы через чат с учителем.