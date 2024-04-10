Платформу «Сферум» внедрили во всех школах Новосибирска: почему ей не пользуются

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
По данным министерства образования Новосибирской области, все школы региона создали профили в образовательной платформе «Сферум», в системе зарегистрировались 98% педагогов и 43% от числа всех учеников. Но в реальности разработкой отечественных программистов практически никто не пользуется.
«Многие классы, в том числе в нашей школе, зарегистрировались на этой платформе, но не перешли. То есть, нам анонсировали: мы прошли регистрацию. Потом надо было призвать учеников это сделать, а нам по итогу отчитаться, сколько человек зарегистрировались. У меня пока 6 человек зарегистрировались. Есть чат с учениками, родителями. Но я там не работаю, я ничего не пишу, работаю в старых мессенджерах. Потому что у меня с этими людьми уже есть чат, сформирована коммуникация. Переходить посреди учебного года, с учетом, что зарегистрировались далеко не все — какой смысл?», — рассказала Atas.Info педагог из новосибирской школы № 27 Юлия Соколова.
О том, что родительские чаты с учителями в WhatsApp используются для общения по всем вопросам образовательного процесса, редакции сообщили и родители 11-летних школьников из двух разных городских школ. Собеседники попросили не называть их имена и не уточнять номера образовательных учреждений.
Но не везде на внедрение российской образовательной платформы смотрят сквозь пальцы. В части школ педагогов и родителей различными методами принуждают различными методами ежедневно использовать «Сферум». И впечатления далеко не радужные. Вот лишь пара мнений, опубликованных на портале отзывы-народа.рф. Подобных сообщений там значительно больше.
«Невозможно нормально пользоваться приложением, мало того, что долго загружает, так зависает и невозможно выйти обратно! Хватит уже издеваться!»
«Запускается полчаса, зарегистрироваться вообще невозможно. После последнего обновления при запуске пишет подключение к сети и не заходит, ждал час. Постоянно выкидывает из звонков, чаты не прогружаются. Если и делать дистант, то делать хотя бы в зуме, я уже молчу про нормальные приложения по типу дискорда и телеграмма. У нас (в 9-м классе) отчитывают всех, кто не может зайти, причем не по их вине. Вобщем, приложение отвратительное»
«Сферум» создан разработчиками социальной сети ВКонтакте и работает на основе VK-мессенджера, то есть, чтобы им пользоваться, не обязательно иметь профиль во ВКонтакте, но регистрация в мессенджере необходима. Основное преимущество, говорят представители ВК, заключается в том, что это абсолютно замкнутая структура, и кроме учеников, родителей и учителей, одобренных школьным модераторам, туда никто не может попасть. Более того, участники группы одного класса не могут ни найти там представителей параллельного класса, ни узнать, о чем общаются в других группах. Такая структура преподносится, как забота о безопасности несовершеннолетних. С другой стороны, трудно представить злоумышленников, решивших воздействовать на неокрепшие подростковые умы через чат с учителем.
Массовый переход на «Сферум» начал происходить на фоне внесения изменений в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», согласно которым, с 1 марта 2023 года запрещено использование иностранных мессенджеров для обмена сообщениями при оказании государственных и муниципальных услуг. Именно в WhatsApp который попал в опалу, и существовало большинство школьных чатов. Существуют они и сейчас.
«У нас нет какой-то строгости от директора, нам не говорят, что давайте срочно переходить на „Сферум“. Сказали зарегистрировать учеников, родителей, а дальше делайте, что хотите. Я призываю своих учеников своих родителей, чтобы они зарегистрировались, кто-то регистрируется, но девять с начала учебного года. Для девятерых бессмысленно немножечко писать в чат какую-то важную информацию, поэтому вынуждены работать дальше в мессенджерах», — говорит педагог Евгения, попросившая не указывать номер школы, в которой она работает.
Иными словами, внедрение российской разработки, как обычно, происходит формально и «для галочки». Однако и каких-то санкций за отказ регистрироваться на новой платформе не предусмотрено. В региональном Минобре объясняют: использовать или нет «Сферум» в образовательном процессе решают на уровне каждой конкретной школы.
«В случае отказа педагогов или родителей (законных представителей) от использования ИКОП „Сферум“ ответственность не наступает. В этом случае информирование всех участников образовательного процесса может быть организовано с использованием средств, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации (государственная информационная система Новосибирской области „Электронная школа“, e-mail, информационные стенды, размещенные в образовательной организации, очные встречи и др.)», — говорится в ответе Министерства образования Новосибирской области на запрос редакции.
В свою очередь, эксперт в сфере информационных технологий, инженер-разработчик телекоммуникационного оборудования Артем Гурицкий считает удобным и интуитивно понятным интерфейс «Сферума». Традиционная проблема всех отечественных цифровых продуктов — плохое их продвижение среди пользователей.
«Надо было доходчиво понятно разрекламировать его, а еще лучше не на этапе создания, а небольшими новостями подогревать интерес, а потом на моменте выхода показать реально классный продукт. К сожалению, этого не сделано. И сейчас мы имеем большие трудности с переходом», — резюмирует Гурицкий.
При этом «использование иностранных мессенджеров (в образовательном процесс, прим.ред) недопустимо и предусматривает административную ответственность», подчеркивают в региональном Минобре.