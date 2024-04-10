Погибшего в «Крокусе» Григория Будько похоронят в Новосибирске

В пятницу, 12 апреля, в Новосибирске состоится прощание с Григорием Будько, погибшим при теракте в ТРЦ «Крокус Сити Холл». Церемония пройдет с 15 до 16 часов в Греческом зале крематория в поселке Восход. Об этом Atas.info сообщила сестра погибшего новосибирца Ульяна Будько.