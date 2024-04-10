Погибшего в «Крокусе» Григория Будько похоронят в Новосибирске

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
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В пятницу, 12 апреля, в Новосибирске состоится прощание с Григорием Будько, погибшим при теракте в ТРЦ «Крокус Сити Холл». Церемония пройдет с 15 до 16 часов в Греческом зале крематория в поселке Восход. Об этом Atas.info сообщила сестра погибшего новосибирца Ульяна Будько.
Ранее генетическая экспертиза подтвердила, что тело, обнаруженное при ликвидации пожара в ТРЦ «Крокус Сити Холл», принадлежит пропавшему Григорию. Он любил творчество рок-группы «Пикник» и вечером 22 марта отправился на концерт группы вместе со своей будущей тещей.