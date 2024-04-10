Последствия прорыва плотины ГЭС в Новосибирске: какие территории затопит

Дамба и плотина Новосибирской ГЭС спроектированы с запасом прочности, многократно превышающим напор даже самого сильного паводка. А за состоянием конструкции следят многочисленные датчики, которые должны отреагировать на малейшее изменение целостности сооружения. Тем не менее, в теории разрушение дамбы возможно и последствия катастрофы смоделированы.