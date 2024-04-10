Последствия прорыва плотины ГЭС в Новосибирске: какие территории затопит

Posted Сегодня, 03:09
Published Сегодня, 03:09
Modified Сегодня, 03:11
Updated Сегодня, 03:11
Дамба и плотина Новосибирской ГЭС спроектированы с запасом прочности, многократно превышающим напор даже самого сильного паводка. А за состоянием конструкции следят многочисленные датчики, которые должны отреагировать на малейшее изменение целостности сооружения. Тем не менее, в теории разрушение дамбы возможно и последствия катастрофы смоделированы.
Согласно расчетам, вода, хлынувшая из водохранилища, затопит прибрежную зону в Нижней Ельцовке, микрорайон Затон, жилую зону в районе Заельцовского парка и улицы Сухарной, поднимется к первым строениям на Красном проспекте.
Более реалистичный сценарий — сильный паводок, когда из-за большого поступления воды гидроэнергетики вынуждены резко увеличивать объем сброса через плотину. Тогда затапливает прибрежные территории, в основном это дачные общества. Так было в 2015, а в 1969 году водой залило жилые дома в поселке Затон, напоминает издание BFM-Новосибирск.