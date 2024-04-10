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ГЭС построена в конце 50-х годов прошлого века

Последствия прорыва плотины ГЭС в Новосибирске: какие территории затопит

10 апреля 2024, 03:09
Фото: 2GIS
ГЭС построена в конце 50-х годов прошлого века
Специалисты говорят о надежности сооружения, но в потенциально опасных местах установлена тревожная сигнализация и системы оповещения

Дамба и плотина Новосибирской ГЭС спроектированы с запасом прочности, многократно превышающим напор даже самого сильного паводка. А за состоянием конструкции следят многочисленные датчики, которые должны отреагировать на малейшее изменение целостности сооружения. Тем не менее, в теории разрушение дамбы возможно и последствия катастрофы смоделированы.

Согласно расчетам, вода, хлынувшая из водохранилища, затопит прибрежную зону в Нижней Ельцовке, микрорайон Затон, жилую зону в районе Заельцовского парка и улицы Сухарной, поднимется к первым строениям на Красном проспекте.

Более реалистичный сценарий — сильный паводок, когда из-за большого поступления воды гидроэнергетики вынуждены резко увеличивать объем сброса через плотину. Тогда затапливает прибрежные территории, в основном это дачные общества. Так было в 2015, а в 1969 году водой залило жилые дома в поселке Затон, напоминает издание BFM-Новосибирск.

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#Новосибирск#Паводок#Затопление#ГЭС#Прорыв
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