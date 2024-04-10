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Русским туристам рассказали, где есть за границей, чтобы не отравиться

Русским туристам рассказали, где есть за границей, чтобы не отравиться

10 апреля 2024, 10:58
Фото: Изображение Midjourney
Тревел-блогер Наталия Ансталь отметила, что качество еды в кафе и уличных точках за границей можно оценить по числу местных, обедающих там. Они лучше туристов знают, где лучше и вкуснее.

В интервью NEWS.ru Ансталь рекомендует смотреть на очереди. Чем они длиннее, тем лучше еда. При этом она акцентирует внимание на том, что отправляясь в новую страну лучше ознакомиться с кулинарными традициями и местными заведениями.

Прежде чем делать заказ, лучше оценить состояние кухни. Желательно, чтобы работники кухни не касались продуктов голыми руками. Более безопасно есть там, где приготовление пищи происходит прямо перед глазами клиента — это уменьшает шансы получить блюдо из просроченных продуктов или некачественных ингредиентов.

Еще один полезный совет — обратите внимание на количество лотков с едой на прилавке. Чем меньше лотков, тем больше вероятность, что продукты свежие, а не были заранее приготовлены и привезены.

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