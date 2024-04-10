Секреты качественной «переобувки»: лайфхаки по замене сезонной резины

Следующий момент — и тоже про урон семейному бюджету. Использование зимней резины летом может увеличить расход топлива на 10–15% из-за большего сопротивления качению. Шипованные шины создают дополнительный шум, а еще — ведут к образованию колеи на дороге. Конечно, дело не только в шипах — одна машина, которая круглый год ездит на зимних колесах, особого вреда не нанесет. Но много машин с шипами в сочетании с другими факторами (экономия при строительстве дорог, общая ветхость и износ улично-дорожной сети) появлению колейности и истиранию полотна еще как способствуют. От круглогодичной езды на одном зимнем комплекте покрышек сплошные убытки и неприятности. Шины под каждый конкретный сезон все-таки надо менять.