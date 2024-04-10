Сырую воду запретили пить новосибирцам из-за паводка

В региональном управлении Роспотребнадзора призывают не в коем случае не пить воду из природных источников, пока паводок не закончится, а в крайнем случае подвергать ее длительному кипячению. Осторожность стоит соблюдать и при работе на приусадебном участке, попадающем в зону подтопления. Обязательно использовать защитные перчатки, а после завершения работы в огороде тщательно вымыть руки с мылом.