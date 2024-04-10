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Вода из колодца тоже может нести опасность

Сырую воду запретили пить новосибирцам из-за паводка

10 апреля 2024, 04:18
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Вода из колодца тоже может нести опасность
Роспотребнадзор предупредил об опасных последствиях использования в быту воды из открытых источников во время весеннего половодья

Во время паводка талые воды смывают грязь и мусор со строек, мест накопления и хранения отходов, заводских площадок, которые потом попадают в реки, озера и подземные водоносные слои. Употребление необработанной воды из водоемов, ручьев, родников и колодцев может стать причиной заражения острыми кишечными инфекциями.

В региональном управлении Роспотребнадзора призывают не в коем случае не пить воду из природных источников, пока паводок не закончится, а в крайнем случае подвергать ее длительному кипячению. Осторожность стоит соблюдать и при работе на приусадебном участке, попадающем в зону подтопления. Обязательно использовать защитные перчатки, а после завершения работы в огороде тщательно вымыть руки с мылом.

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#Новосибирск#Вода#Запрет#Роспотребнадзор#Паводок
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