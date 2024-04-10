Убийцу московского полицейского ищут в Новосибирской области

Нападение на двух полицейских произошло днем 7 апреля в городском округе Черноголовка в Подмосковье. Напарники работали в штатском, оружия при них не было. Они обнаружили в лесу тайник с наркотиками и выслеживали того, кто сделал схрон. Наркодилер открыл по ним огонь. Погиб участковый Сергей Ефименко, ему было 40 лет. Его напарник в коме.