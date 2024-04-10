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34-летний Василий Буряков проживает в Москве, но после нападения на полицейского мог уехать в Новосибирскую область

Убийцу московского полицейского ищут в Новосибирской области

10 апреля 2024, 06:21
Фото: Ирина Волк
34-летний Василий Буряков проживает в Москве, но после нападения на полицейского мог уехать в Новосибирскую область
Ориентировку распространили в официальном телеграм-канале регионального ГУ МВД.

Убийца столичного полицейского Василий Буряков может скрываться в Новосибирской области. Ориентировку распространили в официальном телеграм-канале регионального ГУ МВД.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Бурякова, просят звонить по телефонам (496) 566-97-03 или 112. Преступник вооружен, поэтому при столкновении с ним не стоит вступать в контакт. Он может оказать сопротивление и нанести вред окружающим. Граждан просят быть бдительными.

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Нападение на двух полицейских произошло днем 7 апреля в городском округе Черноголовка в Подмосковье. Напарники работали в штатском, оружия при них не было. Они обнаружили в лесу тайник с наркотиками и выслеживали того, кто сделал схрон. Наркодилер открыл по ним огонь. Погиб участковый Сергей Ефименко, ему было 40 лет. Его напарник в коме.

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