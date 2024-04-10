Убийцу московского полицейского ищут в Новосибирской области

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
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Updated Сегодня, 06:23
Убийца столичного полицейского Василий Буряков может скрываться в Новосибирской области. Ориентировку распространили в официальном телеграм-канале регионального ГУ МВД.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении Бурякова, просят звонить по телефонам (496) 566-97-03 или 112. Преступник вооружен, поэтому при столкновении с ним не стоит вступать в контакт. Он может оказать сопротивление и нанести вред окружающим. Граждан просят быть бдительными.
Нападение на двух полицейских произошло днем 7 апреля в городском округе Черноголовка в Подмосковье. Напарники работали в штатском, оружия при них не было. Они обнаружили в лесу тайник с наркотиками и выслеживали того, кто сделал схрон. Наркодилер открыл по ним огонь. Погиб участковый Сергей Ефименко, ему было 40 лет. Его напарник в коме.