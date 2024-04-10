Ураза-байрам 2024: как и когда мусульмане отмечают исламский праздник

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
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Updated Сегодня, 08:26
Ураза-байрам — это день в Исламе, который отмечает окончание строгого поста в месяц Рамадан. В 2024 году этот праздник начнется 10 апреля, а закончится через один-три дня, в зависимости от страны. Ураза-байрам — это время, когда мусульмане снимают все ограничения, которые были наложены на них во время поста, и благодарят Аллаха за его щедрость.
Традиции празднования Ураза-байрама имеют свое начало со времен пророка Мухаммеда, который установил этот праздник в 624 году. Название «Ураза-байрам» происходит из арабского слова «Ид-аль-Фитр», что означает «праздник прекращения поста». В этот день мусульмане поздравляют друг друга со словами «Ид мубарак!» или «Желаю тебе благословенного праздника!». Важной частью праздника является милостыня, которую мусульмане дают бедным и нуждающимся.
Во время Ураза-байрама верующие собираются вместе и готовят разнообразные блюда. После длительного поста, когда они отказывались от пищи и воды, на этот праздник все запреты снимаются. Хозяйки готовят вкусную еду, а дети разносят их родственникам. Традиционные блюда включают в себя баранину, плов, сладости и другие национальные угощения.
Важно помнить, что во время Ураза-байрама нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и домашними делами, кроме готовки. Также следует избегать ссор и плохих мыслей. В качестве подарков на окончание поста мусульманам принято дарить Коран, религиозные предметы, посуду, декор для дома и сладости.
Ураза-байрам — это особый день в мусульманской религии, который приносит радость и благословение. Это время семейных собраний, взаимного угощения и щедрости. Он напоминает о важности помощи нуждающимся. Празднование Ураза-байрама — это возможность для верующих поблагодарить Аллаха за его щедроты и насладиться радостью вместе с близкими людьми.