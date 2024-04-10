Ураза-байрам 2024: как и когда мусульмане отмечают исламский праздник

Ураза-байрам — это день в Исламе, который отмечает окончание строгого поста в месяц Рамадан. В 2024 году этот праздник начнется 10 апреля, а закончится через один-три дня, в зависимости от страны. Ураза-байрам — это время, когда мусульмане снимают все ограничения, которые были наложены на них во время поста, и благодарят Аллаха за его щедрость.