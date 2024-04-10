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Published Сегодня, 13:08

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В Новосибирске пропала одиннадцатилетняя Вера Усачева

В Новосибирске ищут веснушчатую девочку с красными волосами

10 апреля 2024, 13:08
Фото: ВК / Лиза Алерт Новосибирск
В Новосибирске пропала одиннадцатилетняя Вера Усачева

в Новосибирске пропала 11-летняя Вера Усачева с красными волосами

В Новосибирске пропала одиннадцатилетняя Вера Усачева. Девочка не появилась дома после окончания уроков.

Девочка до сих пор не вернулась домой с учебы к вечернему ужину со всей семьей. Родные и близкие очень переживают за нее и ждут возвращения дочери.

«Пропала Усачева Вера, 11 лет. в Ленинском районе города Новосибирска. 10 апреля 2024 года ушла в школу и пропала», — сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

В день исчезновения на школьнице была фиолетовая толстовка с капюшоном, черная жилетка, белые джинсы и черно-зеленые кроссовки. В школу девочка на учебу взяла белый рюкзак. Вера нормального телосложения, рост составляет 165 сантиметров, голубоглаза, волосы окрашены в красный цвет. Особой приметой подростка являются веснушки на лице.

Обновлено. В полиции сообщают, что девочка нашлась.

«Местонахождение девочки установлено. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Сотрудники ПДН в ходе работы будут устанавливать причины безвестного исчезновения», — рассказали в ведомстве.
Завершены поиски пропавшей девятилетней школьницы в Новосибирске
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Напомним, что в Новосибирске искали девятилетнюю Ангелину. Школьница в малиновых штанах не появилась дома после того. как ушла на прогулку. Девочка вернулась домой спустя сутки.

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