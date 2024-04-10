В Новосибирске ищут веснушчатую девочку с красными волосами

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Девочка до сих пор не вернулась домой с учебы к вечернему ужину со всей семьей. Родные и близкие очень переживают за нее и ждут возвращения дочери.
«Пропала Усачева Вера, 11 лет. в Ленинском районе города Новосибирска. 10 апреля 2024 года ушла в школу и пропала», — сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
В день исчезновения на школьнице была фиолетовая толстовка с капюшоном, черная жилетка, белые джинсы и черно-зеленые кроссовки. В школу девочка на учебу взяла белый рюкзак. Вера нормального телосложения, рост составляет 165 сантиметров, голубоглаза, волосы окрашены в красный цвет. Особой приметой подростка являются веснушки на лице.
Обновлено. В полиции сообщают, что девочка нашлась.
«Местонахождение девочки установлено. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Сотрудники ПДН в ходе работы будут устанавливать причины безвестного исчезновения», — рассказали в ведомстве.
Напомним, что в Новосибирске искали девятилетнюю Ангелину. Школьница в малиновых штанах не появилась дома после того. как ушла на прогулку. Девочка вернулась домой спустя сутки.