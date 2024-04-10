В Новосибирске мост через Иню закроют на капремонт

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
МКУ «Гормост» объявило электронный тендер на разработку проекта капитального ремонта моста через Иню в районе улицы Эйхе в Первомайском районе Новосибирска. Начальная стоимость контракта составляет 12,668 млн рублей. За эти деньги победитель аукциона должен будет обследовать мост, выполнить геодезические, геологические и гидрометеорологические изыскания, разработать проектную и рабочую документацию.
Все изыскательские работы должны быть завершены до 28 декабря 2924 года, проектную документацию необходимо разработать к 15 июня 2025 года.
Согласно результатам обследования, которое выполнили специалисты СГУПС в 2023 году, мост находится в плохом техническом состоянии. Двухполосный автомобильный мост был построен в 1970 году.
Ранее мы рассказывали, что решение о начале одновременного ремонта на двух основных мостах через Обь в черте Новосибирска вызвало серьезную критику депутатов горсовета. Автомобильное движение между правым и левым берегом практически парализовано, люди стоят в многочасовых пробках, а так называемый четвертый мост, который должен быть отчасти снять транспортную проблему, до сих пор так и не достроен.