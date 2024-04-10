В Новосибирске мост через Иню закроют на капремонт

Ранее мы рассказывали, что решение о начале одновременного ремонта на двух основных мостах через Обь в черте Новосибирска вызвало серьезную критику депутатов горсовета. Автомобильное движение между правым и левым берегом практически парализовано, люди стоят в многочасовых пробках, а так называемый четвертый мост, который должен быть отчасти снять транспортную проблему, до сих пор так и не достроен.