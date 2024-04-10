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Published Сегодня, 06:18

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Updated Сегодня, 06:20

Мост построили в 1970 году

В Новосибирске мост через Иню закроют на капремонт

10 апреля 2024, 06:18
Фото: 2GIS
Мост построили в 1970 году
Конкурс на разработку масштабной реконструкции переправы в Первомайском районе объявил муниципалитет

МКУ «Гормост» объявило электронный тендер на разработку проекта капитального ремонта моста через Иню в районе улицы Эйхе в Первомайском районе Новосибирска. Начальная стоимость контракта составляет 12,668 млн рублей. За эти деньги победитель аукциона должен будет обследовать мост, выполнить геодезические, геологические и гидрометеорологические изыскания, разработать проектную и рабочую документацию.

Все изыскательские работы должны быть завершены до 28 декабря 2924 года, проектную документацию необходимо разработать к 15 июня 2025 года.

Согласно результатам обследования, которое выполнили специалисты СГУПС в 2023 году, мост находится в плохом техническом состоянии. Двухполосный автомобильный мост был построен в 1970 году.

Ранее мы рассказывали, что решение о начале одновременного ремонта на двух основных мостах через Обь в черте Новосибирска вызвало серьезную критику депутатов горсовета. Автомобильное движение между правым и левым берегом практически парализовано, люди стоят в многочасовых пробках, а так называемый четвертый мост, который должен быть отчасти снять транспортную проблему, до сих пор так и не достроен.

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#Новосибирск#Ремонт#Проект#Иня#Мост#Тендер
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