В Новосибирске начнется ремонт легендарного 100-квартирного дома

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
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В Новосибирске завершили разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасада памятника архитектуры федерального значения, 100-квартирного дома на Красном проспекте, 16. Стоимость работ составит 118 млн рублей. Кроме обновления фасада, планируется заменить трубы канализации. По словам и. о. министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгения Назарова, которые приводит агентство ТАСС, ремонт начнется в 2025 году.
В списке планируемых работ отсутствует ремонт кровли, между тем, крыша задания находится в плохом состоянии, о чем мы писали в большом репортаже из легендарного дома.
Ранее мы неоднократно рассказывали о том, что фасад одного из самых красивых зданий Новосибирска нуждается в реставрации, а падающая с него штукатурка и кирпичи представляют смертельную опасность для прохожих. Капремонт был запланирован на 2021-22 годы, однако работы так и не начались. Жильцы неоднократно жаловались в прокуратуру и другие инстанции, однако в ответ региональные власти заявили, что поскольку их дом признан памятником, ремонтировать его значительно сложнее и дороже, чем обычную многоэтажку. В качестве выхода из этой ситуации людям было предложено профинансировать ремонт самостоятельно, что большинству жителй было попросту не по карману.
Так называемый «стоквартирный дом» для сотрудников крайисполкома был построен в 1934–1937 годах по проекту архитекторов Крячкова, Гордеева и Тургенева. Архитектурный стиль представляет из себя переплетение элементов модерна, неоклассики и конструктивизма. Работа новосибирских архитекторов была удостоена Гран-при Международной выставки искусств и техники в Париже в 1937 году.