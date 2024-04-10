В Новосибирске начнется ремонт легендарного 100-квартирного дома

Ранее мы неоднократно рассказывали о том, что фасад одного из самых красивых зданий Новосибирска нуждается в реставрации, а падающая с него штукатурка и кирпичи представляют смертельную опасность для прохожих. Капремонт был запланирован на 2021-22 годы, однако работы так и не начались. Жильцы неоднократно жаловались в прокуратуру и другие инстанции, однако в ответ региональные власти заявили, что поскольку их дом признан памятником, ремонтировать его значительно сложнее и дороже, чем обычную многоэтажку. В качестве выхода из этой ситуации людям было предложено профинансировать ремонт самостоятельно, что большинству жителй было попросту не по карману.