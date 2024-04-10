В Новосибирске в ближайшие годы построят несколько небоскребов

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
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В районе станции метро «Октябрьская» может сложиться высотный кластер, все условия для этого есть, заявил главный архитектор города Александр Ложкин.
Архитектор отметил: он сторонник застройки средней этажности, но Новосибирску нужны разные по высоте здания, и лишать горожан разнообразия нельзя.
Что касается метро «Октябрьская», порядка трех-четырех застройщиков выразили желание возвести в районе высотные дома в ближайшие годы, сообщает «РБК-Новосибирск».
Первый новосибирский небоскреб должны начать строить в 2025 году, его высота достигнет 60 этажей. Проект вызвал много споров и обсуждений. Так, жители ближайших домов переживают о сохранности стен и фундамента своих строений. Также многих возмутило непатриотичное название будущей высотки — «Чикаго-2».