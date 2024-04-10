В Новосибирске в ближайшие годы построят несколько небоскребов

Первый новосибирский небоскреб должны начать строить в 2025 году, его высота достигнет 60 этажей. Проект вызвал много споров и обсуждений. Так, жители ближайших домов переживают о сохранности стен и фундамента своих строений. Также многих возмутило непатриотичное название будущей высотки — «Чикаго-2».