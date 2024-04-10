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В Новосибирске в ближайшие годы построят несколько небоскребов

В Новосибирске в ближайшие годы построят несколько небоскребов

10 апреля 2024, 04:21
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
В ближайшие годы в Новосибирске могут появиться несколько зданий выше 150 метров. Проекты уже разработаны.

В районе станции метро «Октябрьская» может сложиться высотный кластер, все условия для этого есть, заявил главный архитектор города Александр Ложкин.

Архитектор отметил: он сторонник застройки средней этажности, но Новосибирску нужны разные по высоте здания, и лишать горожан разнообразия нельзя.

Что касается метро «Октябрьская», порядка трех-четырех застройщиков выразили желание возвести в районе высотные дома в ближайшие годы, сообщает «РБК-Новосибирск».

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Первый новосибирский небоскреб должны начать строить в 2025 году, его высота достигнет 60 этажей. Проект вызвал много споров и обсуждений. Так, жители ближайших домов переживают о сохранности стен и фундамента своих строений. Также многих возмутило непатриотичное название будущей высотки — «Чикаго-2».

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#Экономика#Новосибирск#Строительство#Небоскреб#Главный архитектор#Высотка#Алёна Рогонова
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