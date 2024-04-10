В новосибирском метро закрыли три спуска — в чем причина

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
На данный момент закрыт спуск №3 на станцию «Заельцовская». В переходе проводятся технические работы. которые начались 8 апреля. Устранить все неполадки планируется до 17 апреля.
Одновременно с этим временно закрыты спуски на станцию «Площадь Маркса» возле остановки «Башня». На данный момент информационных табличек на месте нет.
В Новосибирском метрополитене прояснили ситуацию.
«Сейчас в метрополитене проводятся сезонные работы по обновлению инфраструктуры. На спуске в районе станции „Площадь Карла Маркса“ необходимо обновить ступеньки. Аналогичные работы идут и на „Заельцовской“. Все работы будут выполнены в срок, на движении пассажирского потока это не отразится», — рассказал Atas.Info руководитель пресс-службы новосибирского метрополитена Владимир Кузменкин.
Напомним, что в Новосибирске готовы наконец-то спроектировать Дзержинскую линию метро.