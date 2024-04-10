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в Новосибирском метро ведутся ремонтные работы

В новосибирском метро закрыли три спуска — в чем причина

10 апреля 2024, 07:46
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
в Новосибирском метро ведутся ремонтные работы

В новосибирском метро временно закрыли три спуска

В Новосибирском метро закрыли три спуска на станцию. Причиной являются технические работы.

На данный момент закрыт спуск №3 на станцию «Заельцовская». В переходе проводятся технические работы. которые начались 8 апреля. Устранить все неполадки планируется до 17 апреля.

Одновременно с этим временно закрыты спуски на станцию «Площадь Маркса» возле остановки «Башня». На данный момент информационных табличек на месте нет.

В Новосибирском метрополитене прояснили ситуацию.

«Сейчас в метрополитене проводятся сезонные работы по обновлению инфраструктуры. На спуске в районе станции „Площадь Карла Маркса“ необходимо обновить ступеньки. Аналогичные работы идут и на „Заельцовской“. Все работы будут выполнены в срок, на движении пассажирского потока это не отразится», — рассказал Atas.Info руководитель пресс-службы новосибирского метрополитена Владимир Кузменкин.

Напомним, что в Новосибирске готовы наконец-то спроектировать Дзержинскую линию метро.

Конкурс на проектирование Дзержинской линии метро объявят в Новосибирске
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Ремонт#Ремонтные работы#Новосибирское метро#Александр Ляхов
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