atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:38

Published Сегодня, 03:38

Modified Сегодня, 03:45

Updated Сегодня, 03:45

Клещи укусили восемь человек в Новосибирской области

В Новосибирской области активизировались клещи. В каких районах начали кусать

10 апреля 2024, 03:38
Фото: 1MI

Клещи укусили восемь человек в Новосибирской области

Клещи начали кусать жителей региона. Первые пострадавшие обратились к врачам в трех районах области — 8 апреля за помощью обратились жители Искитимского, Кочковского и Чановского районов.

В региональном Роспотребнадзоре напомнили, что можно подстраховаться и обезопасить себя. Самым надежным способом защиты от клещевого энцефалита выступают профилактические прививки.

Их можно ставить в любое время года, но последняя вакцина должна быть введена за две недели до вероятного контакта с клещом. Сделать это можно в поликлинике.

Важно, чтобы клещ не успел присосаться. Обрабатывайте одежду специальными средствами, осматривайте себя и питомцев.

Если клещ всё-таки укусил — обязательно обратитесь к врачу как можно скорее.

Фото: vk.com/rospotrebnadzor_novosibirsk

Каждый год клещи просыпаются в разные сроки. Но есть общие правила. Пробуждение происходит при +1…+3 градусов, активизация — при +10.

Новосибирцам рассказали, когда проснутся клещи весной-2024
Узнать подробнее
Читайте также:
Клещи просыпаются: когда городские парки начнут обрабатывать от паразитовНовосибирцам рассказали, когда проснутся клещи в 2024 годуВ сезон ОРВИ новосибирцев продолжают массово кусать клещи
#Новосибирск#Здоровье#Роспотребнадзор#Клещи#Алёна Рогонова
Подпишитесь
В Новосибирской области уровень воды в реках превысил критическую отметку
8 апреля, 05:17
Новосибирцы не могут получить права и поставить авто на учет из-за сбоя в базах ГИБДД
Вчера, 09:54
На новосибирском Хилокском рынке вновь нашли мигрантов-нелегалов
Вчера, 09:24
В ЗАГС рассказали, сколько новосибирцев поженятся в самые красивые даты в 2024 году
Вчера, 09:06
Как отдыхаем в апреле и мае 2024 — даты праздничных выходных
Вчера, 06:00
Новосибирцев предупредили о китайской секте. Она вербует адептов в соцсетях
Вчера, 05:03
"