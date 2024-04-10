В Новосибирской области активизировались клещи. В каких районах начали кусать

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
Modified Сегодня, 03:45
Updated Сегодня, 03:45
В региональном Роспотребнадзоре напомнили, что можно подстраховаться и обезопасить себя. Самым надежным способом защиты от клещевого энцефалита выступают профилактические прививки.
Их можно ставить в любое время года, но последняя вакцина должна быть введена за две недели до вероятного контакта с клещом. Сделать это можно в поликлинике.
Важно, чтобы клещ не успел присосаться. Обрабатывайте одежду специальными средствами, осматривайте себя и питомцев.
Если клещ всё-таки укусил — обязательно обратитесь к врачу как можно скорее.
Каждый год клещи просыпаются в разные сроки. Но есть общие правила. Пробуждение происходит при +1…+3 градусов, активизация — при +10.