Ввести контроль цен на горючее во время посевной требуют в Новосибирской области

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
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Updated Сегодня, 09:44
По данным аграрного комитета Законодательного собрания Новосибирской области, на текущий момент от необходимых для весенних работ 44,5 тысяч тонн горючего в хозяйствах региона накоплено только немногим более половины. При этом цены на основной продукт, востребованный аграриями, дизельное топливо, растут каждую неделю.
Члены профильного комитета приняли решение вынести вопрос о введении контроля за ценами на ГСМ в период посевной кампании на рассмотрение очередной сессии регионального парламента. Однако каким образом можно реализовать на практике это предложение, его инициаторы не уточнили.
Ранее мы рассказывали о том, что в 2024 году на помощь аграриям Новосибирской области направят более 5 миллиардов рублей из областного и федерального бюджетов.