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Аграрии скоро приступят к весенним работам

Ввести контроль цен на горючее во время посевной требуют в Новосибирской области

10 апреля 2024, 09:42
Фото: 1MI
Аграрии скоро приступят к весенним работам
Депутаты регионального Заксобрания говорят о недостатке горючего у аграриев на фоне резкого роста цен на топливо.

По данным аграрного комитета Законодательного собрания Новосибирской области, на текущий момент от необходимых для весенних работ 44,5 тысяч тонн горючего в хозяйствах региона накоплено только немногим более половины. При этом цены на основной продукт, востребованный аграриями, дизельное топливо, растут каждую неделю.

Члены профильного комитета приняли решение вынести вопрос о введении контроля за ценами на ГСМ в период посевной кампании на рассмотрение очередной сессии регионального парламента. Однако каким образом можно реализовать на практике это предложение, его инициаторы не уточнили.

Ранее мы рассказывали о том, что в 2024 году на помощь аграриям Новосибирской области направят более 5 миллиардов рублей из областного и федерального бюджетов.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Цены#Заксобрание#Контроль#Горючее
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