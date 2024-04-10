Ввести контроль цен на горючее во время посевной требуют в Новосибирской области

По данным аграрного комитета Законодательного собрания Новосибирской области, на текущий момент от необходимых для весенних работ 44,5 тысяч тонн горючего в хозяйствах региона накоплено только немногим более половины. При этом цены на основной продукт, востребованный аграриями, дизельное топливо, растут каждую неделю.