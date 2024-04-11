Бабушкины рецепты: топ-5 любимых блюд из советского детства

В муке делаем небольшое углубление и выливаем туда теплое молоко и кефир комнатной температуры, добавляем сахар и дрожжи. Перемешиваем, даем постоять. Затем добавляем оставшиеся ингредиенты. Помните, что в тесто желтки не добавляются: ими лучше смазать выпечку. Даем тесту отдохнуть час.