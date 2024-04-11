Бабушкины рецепты: топ-5 любимых блюд из советского детства

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Самый классический и вкусный рецепт, который наизусть знает все старшее поколение.
Вам понадобится:
Как готовить:
Отварить капустные листья до мягкости (примерно 3-4 минуты). Немного отбить.
Сварить рис, перемешать с фаршем и посолить по вкусу. Затем добавьте к начинке порезанный лук: лучше всего его потереть на терке.
Фарш положить на лист и свернуть его так, чтобы начинка не вывалилась.
Разложить голубцы в специальную тару, залить все сметаной, налить воды, посолить и тушить 30 минут.
Самые вкусные вареники по рецепту от бабушки. Ничего проще не придумаешь.
Вам понадобится:
Тесто:
Начинка:
Как готовить:
Отварите картофель, но не солите. Слейте воду, сделайте пюре. Постепенно добавьте творог, хорошо разомните и взбейте яйца. Посолите и поперчите.
Раскатайте тонко тесто, сделайте из него кружочки, положите туда начинку и слепите вареники. Отварите слегка в подселенной воде.
Выложите в миску, полейте растопленным сливочным маслом, подавайте с зеленью и сметаной.
Что может быть вкуснее горохового супа, который готовит бабушка? Это любимый обед детей и внуков.
Вам понадобится:
Как готовить:
Промыть и замочить горох на ночь.
Отварить копченые ребрышки (примерно 40 минут). Затем отделить мясо от кости.
Почистить морковь, картофель и лук.
В бульон добавьте горох и варите 40 минут до разваренности. Затем туда добавить морковь, лук, картофель. Варить 15 минут, пока картошка не станет мягкой.
В конце посолить, поперчить и добавить по вкусу лавровый лист и укроп.
Суп лучше всего подавать с гренками.
Вам понадобится:
Для крема:
Как готовить:
В кастрюлю с молоком добавить сахар и нагреть до полного растворения сахара. Немного охладить смесь и добавить масло.
Для крема смешайте сливочное масло, сахарную пудру и сгущенку. Затем немного полейте ее сверху.
Вам понадобится:
начинка
Как готовить:
В муке делаем небольшое углубление и выливаем туда теплое молоко и кефир комнатной температуры, добавляем сахар и дрожжи. Перемешиваем, даем постоять. Затем добавляем оставшиеся ингредиенты. Помните, что в тесто желтки не добавляются: ими лучше смазать выпечку. Даем тесту отдохнуть час.
Затем нарезаем тесто, раскатываем в небольшой прямоугольник, на край добавляем начинку (1-2 ложки), залепляем ее. На свободном краю теста делаем несколько надрезов. Потом делаем рогалики.
Выкладываем булочки на противень и даем подняться 20 минут. Выпекаем минут 12 при разогретой духовке. Вкусные булочки готовы.