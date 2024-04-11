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Posted Сегодня, 10:22

Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 11:24

Updated Сегодня, 11:24

Вкусные рецепты от бабушки

Бабушкины рецепты: топ-5 любимых блюд из советского детства

11 апреля 2024, 10:22
Фото: Изображение Midjourney
Вкусные рецепты от бабушки
Все мы знаем, что бабушки готовят вкусно и с любовью. Мы нашли самые лучшие бабушкины рецепты приготовления домашних блюд с пошаговой инструкцией.

Рецепт голубцов как у бабушки

Самый классический и вкусный рецепт, который наизусть знает все старшее поколение.

Вам понадобится:

  • кочан капусты (среднего размера) — 1 штука;
  • фарш говяжий — 400 г;
  • рис (не обработанный паром) — 1 стакан;
  • лук (средний) — 1 штука;
  • сметана — 1 стакан;
  • соль.

Как готовить:

Отварить капустные листья до мягкости (примерно 3-4 минуты). Немного отбить.

Сварить рис, перемешать с фаршем и посолить по вкусу. Затем добавьте к начинке порезанный лук: лучше всего его потереть на терке.

Фарш положить на лист и свернуть его так, чтобы начинка не вывалилась.

Разложить голубцы в специальную тару, залить все сметаной, налить воды, посолить и тушить 30 минут.

Вкусные голубцыВкусные голубцы
Вкусные голубцы
Фото: Изображение Midjourney

Рецепт вареников с творогом как у бабушки

Самые вкусные вареники по рецепту от бабушки. Ничего проще не придумаешь.

Вам понадобится:

Тесто:

  • Мука 450 г
  • Молоко 160 мл 
  • Яйца 2 шт.
  • Соль

Начинка:

  • Творог жирный 0,5 кг 
  • Картофель очищенный 0,5 кг 
  • Яйцо 2 шт.
  • Соль, перец
  • Для подачи Масло сливочное 100 г 
  • Сметана.

Как готовить:

Замесите тесто: просейте муку на стол горкой, сделайте углубление, туда влейте молоко, взбейте яйца, посолите, перемешайте. Дайте ему «остыть» 30 минут.

Отварите картофель, но не солите. Слейте воду, сделайте пюре. Постепенно добавьте творог, хорошо разомните и взбейте яйца. Посолите и поперчите.

Раскатайте тонко тесто, сделайте из него кружочки, положите туда начинку и слепите вареники. Отварите слегка в подселенной воде.

Выложите в миску, полейте растопленным сливочным маслом, подавайте с зеленью и сметаной.

Вкуснейшие вареники от бабушкиВкуснейшие вареники от бабушки
Вкуснейшие вареники от бабушки
Фото: Изображение Midjourney

Рецепт горохового супа как у бабушки

Что может быть вкуснее горохового супа, который готовит бабушка? Это любимый обед детей и внуков.

Вам понадобится:

  • 3 литра воды;
  • 1 стакан желтого гороха;
  • 0,5 кг ребрышек;
  • 4 мелких картофелины или 3 больших;
  • 1 лук;
  • 1 морковь;
  • соль, перец, лавровый лист, укроп — по вкусу;
  • 2 ломтика черного хлеба;
  • 3 зубчика чеснока;
  • 3 ст. л. подсолнечного масла.

Как готовить:

Промыть и замочить горох на ночь.

Отварить копченые ребрышки (примерно 40 минут). Затем отделить мясо от кости.

Почистить морковь, картофель и лук.

В бульон добавьте горох и варите 40 минут до разваренности. Затем туда добавить морковь, лук, картофель. Варить 15 минут, пока картошка не станет мягкой.

В конце посолить, поперчить и добавить по вкусу лавровый лист и укроп.

Суп лучше всего подавать с гренками.

Вкусный суп по рецепту бабушкиВкусный суп по рецепту бабушки
Вкусный суп по рецепту бабушки
Фото: Изображение Midjourney

Рецепт пирожного картошка как у бабушки

Вам понадобится:

  • 300 г бисквитного печенья
  • 100 г сливочного масла
  • 120 мл молока
  • 100 г сахара
  • 3 ст. л. какао
  • 2 ст. л. сахарной пудры
  • 1 ч. л. коньяка или несколько капель ромовой эссенции

Для крема:

  • 50 г сливочного масла
  • 50 г сгущенного молока
  • 1 ст. л. сахарной пудры

Как готовить:

В кастрюлю с молоком добавить сахар и нагреть до полного растворения сахара. Немного охладить смесь и добавить масло.

Измельчите печенье. Затем влейте в миску молочную смесь и перемешайте.

Добавьте 2 ст. л. какао и 1ч. л. коньяка и перемешайте. Миску поставить в холодильник для охлаждения смеси на 30-40 минут.

Из охлажденной массы скатать шарики. Обвалять шарики в смеси сахарной пудры и какао. Затем верните пирожное в холодильник минимум на час.

Для крема смешайте сливочное масло, сахарную пудру и сгущенку. Затем немного полейте ее сверху.

Вкусное пирожное картошкаВкусное пирожное картошка
Вкусное пирожное картошка
Фото: Изображение Midjourney

Рецепт булочки с творогом как у бабушки

Вам понадобится:

  • мука 900 гр.
  • дрожжи сухие 7 гр.
  • яйца 2 шт.
  • молоко (теплое) 200 мл.
  • кефир 200 мл.
  • сахар 3 ст. л.
  • соль 1 ч. л.
  • ванильный сахар 1 ст. л.
  • растительное масло 180 мл.

начинка

  • творог 300-350 гр.
  • изюм 100 гр.
  • сахар

Как готовить:

В муке делаем небольшое углубление и выливаем туда теплое молоко и кефир комнатной температуры, добавляем сахар и дрожжи. Перемешиваем, даем постоять. Затем добавляем оставшиеся ингредиенты. Помните, что в тесто желтки не добавляются: ими лучше смазать выпечку. Даем тесту отдохнуть час.

Затем нарезаем тесто, раскатываем в небольшой прямоугольник, на край добавляем начинку (1-2 ложки), залепляем ее. На свободном краю теста делаем несколько надрезов. Потом делаем рогалики.

Выкладываем булочки на противень и даем подняться 20 минут. Выпекаем минут 12 при разогретой духовке. Вкусные булочки готовы.

Вкусные булочкиВкусные булочки
Вкусные булочки
Фото: Изображение Midjourney
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