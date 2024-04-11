Берещенье 11 апреля: приметы и запреты

Характерно и почитание березы как средоточия женского начала. В народной традиции появилась легенда об укрытии Богородицы с младенцем Иисусом от непогоды под белым деревом. Считается, что именно береза помогает девушкам и женщинам — особенно беременным и роженицам. Одновременно с этим береза — место, связанное с душами предков, поэтому накануне Троицына дня и на Родительские субботы многие стараются украсить дерево венком.