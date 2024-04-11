Берещенье 11 апреля: приметы и запреты

Posted Сегодня, 23:02
Published Сегодня, 23:02
Modified Сегодня, 23:02
Updated Сегодня, 23:02
11 апреля наступит праздник, называемый в народе Берещенье. Православная церковь в этот день почитает память преподобных Марка и Иона Псково-Печерских.
Берещенье происходит от слова «береза» и одновременно несет в себе корни слова «беречь». Еще с языческих времен дерево считалось символом жизни и здоровья. При этом характерна двойственность отношения к нему славян — одновременно береза считалась оберегом от нечистой силы и местом. Где любят селиться лешие и русалки. Отсюда идет обычай хлестать больных березовым прутиком, чтобы изгнать хворь.
Характерно и почитание березы как средоточия женского начала. В народной традиции появилась легенда об укрытии Богородицы с младенцем Иисусом от непогоды под белым деревом. Считается, что именно береза помогает девушкам и женщинам — особенно беременным и роженицам. Одновременно с этим береза — место, связанное с душами предков, поэтому накануне Троицына дня и на Родительские субботы многие стараются украсить дерево венком.
В этот день стоит обратить внимание на галок и ворон. Если галки летают стаями, начнется дождь. Вороны облюбовали нижние ветки под гнезда — лето будет грозовым. При этом гроза 11 апреля предвещает похолодание. Обратите внимание. нет ли в небе белой птицы — это к удаче.
При этом нельзя сидеть рядом с плакучей ивой, иначе во сне придут злые духи. Запрещено охотиться и рыбачить, ругаться и браниться. Женщинам нельзя рукодельничать и много готовить.