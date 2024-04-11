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Published Сегодня, 23:02

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Updated Сегодня, 23:02

Новосибирцы ждут прихода весны

Берещенье 11 апреля: приметы и запреты

10 апреля 2024, 23:02
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Новосибирцы ждут прихода весны
В Новосибирск постепенно приходит весна, однако ветреная и непостоянная погода заставляют усомниться в теплых днях. Апрель постоянно меняет холодность на ласку. Какие приметы связаны с 11 апреля — в материале Atas.Info.

11 апреля — Берещенье

11 апреля наступит праздник, называемый в народе Берещенье. Православная церковь в этот день почитает память преподобных Марка и Иона Псково-Печерских.

Берещенье происходит от слова «береза» и одновременно несет в себе корни слова «беречь». Еще с языческих времен дерево считалось символом жизни и здоровья. При этом характерна двойственность отношения к нему славян — одновременно береза считалась оберегом от нечистой силы и местом. Где любят селиться лешие и русалки. Отсюда идет обычай хлестать больных березовым прутиком, чтобы изгнать хворь.

Характерно и почитание березы как средоточия женского начала. В народной традиции появилась легенда об укрытии Богородицы с младенцем Иисусом от непогоды под белым деревом. Считается, что именно береза помогает девушкам и женщинам — особенно беременным и роженицам. Одновременно с этим береза — место, связанное с душами предков, поэтому накануне Троицына дня и на Родительские субботы многие стараются украсить дерево венком.

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В этот день стоит обратить внимание на галок и ворон. Если галки летают стаями, начнется дождь. Вороны облюбовали нижние ветки под гнезда — лето будет грозовым. При этом гроза 11 апреля предвещает похолодание. Обратите внимание. нет ли в небе белой птицы — это к удаче.

При этом нельзя сидеть рядом с плакучей ивой, иначе во сне придут злые духи. Запрещено охотиться и рыбачить, ругаться и браниться. Женщинам нельзя рукодельничать и много готовить.

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