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Биолог рассказал, как паводок скажется на популяции животных в Новосибирске

Биолог рассказал, как паводок скажется на популяции животных в Новосибирской области

11 апреля 2024, 04:08
Фото: 1MI

Биолог рассказал, как паводок скажется на популяции животных в Новосибирске

Из-за ухудшения паводковой обстановки в регионе с 5 апреля действует режим повышенной готовности. Зоологи сетуют, что тяжелая ситуация сложилась из совпадений нескольких факторов. Хотя снега не так много, но земля сильно промерзла. Талые воды не могут уйти вглубь и стекают по поверхности.

В условиях большой воды страдают не только жители и имущество. Паводок угрожает жизни животных. Atas.info спросил у кандидата биологических наук Алексея Яновского, понесет ли потери животный мир региона.

По словам биолога, эти опасения не беспочвенны. Из-за интенсивного снеготаяния гибель животных заметна. Также регион в конце мая — начале июня ждет вторая паводка. Тогда вода может затопить низменные участки городских пространств в Советском и Первомайском районах.

Сейчас идет гнездование у грачей, скворцов, сорок. В начале мая период воспроизводства потомства начнется у дроздов. Но пока угрозы для птиц нет. Их гнезда находятся довольно высоко, чтобы до них достала вода. Период гнездования на земле еще не наступил. Но когда он начнется, то гуси, утки будут выбирать более сухие места.

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Опасен паводок для тех животных, которые зарываются в норы — ежи, разнообразные грызуны. Они сильно страдают от половодья. К тому же, в это время у многих может появиться потомство. Взрослые особи могут спастись, но детеныши, вероятно, погибнут. Алексей Яновский поспешил успокоить: это не настолько критично. В течение лета популяции этих видов быстро восстановятся за счет нескольких циклов размножения.

У крупных животных — косуль, лосей, зайцев — пока нет потомства, период начнется в конце мая. Но прежде чем родить, эти животные покинут опасные места.

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