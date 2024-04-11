Биолог рассказал, как паводок скажется на популяции животных в Новосибирской области

Сейчас идет гнездование у грачей, скворцов, сорок. В начале мая период воспроизводства потомства начнется у дроздов. Но пока угрозы для птиц нет. Их гнезда находятся довольно высоко, чтобы до них достала вода. Период гнездования на земле еще не наступил. Но когда он начнется, то гуси, утки будут выбирать более сухие места.