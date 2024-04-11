Девочка-подросток выпала из окна многоэтажки в Новосибирске

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Трагедия произошла 10 апреля в Железнодорожном районе города. На улице Ленина девочка-подросток выпала с 17-го этажа. Она упала на крышу пристройки дома.
Школьница погибла. Ее тело достали с крыши и передали родственникам и полиции. Девочке было 14 лет. Все обстоятельства инцидента выясняют следователи.
Напомним, ранее мы рассказывали, что генетическая экспертиза идентифицировала останки новосибирца Григория Будько. Он погиб при теракте в «Крокусе».