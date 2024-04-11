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Девочка погибла

Девочка-подросток выпала из окна многоэтажки в Новосибирске

11 апреля 2024, 01:37
Фото: 1MI
Девочка погибла
В центре Новосибирска школьница выпала из окна, о чем сообщили в ВК-группе спасателей МАСС.

Трагедия произошла 10 апреля в Железнодорожном районе города. На улице Ленина девочка-подросток выпала с 17-го этажа. Она упала на крышу пристройки дома.

Школьница погибла. Ее тело достали с крыши и передали родственникам и полиции. Девочке было 14 лет. Все обстоятельства инцидента выясняют следователи.

Напомним, ранее мы рассказывали, что генетическая экспертиза идентифицировала останки новосибирца Григория Будько. Он погиб при теракте в «Крокусе».

Погибшего в «Крокусе» Григория Будько похоронят в Новосибирске
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