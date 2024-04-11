Экс-замглавы Общественной палаты убил косулю и лося — как его наказали

Обвиненный в незаконной охоте Владимир Ермола свою вину признал. Его дело рассматривали по особому порядку. Он также возместил весь ущерб в казну региона. Суд принял решение оштрафовать бывшего зама на 500 тысяч рублей. Однако это решение еще разрешается обжаловать.