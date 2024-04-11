Экс-замглавы Общественной палаты убил косулю и лося — как его наказали

Posted Сегодня, 02:10
Published Сегодня, 02:10
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Updated Сегодня, 02:12
Все происходило в Барабинском районе. Владимир Ермола, бывший зам, а также президент региональной Торгово-промышленной палаты Юрий Бернадский и руководитель заказника Вячеслав Ермолик, охотились на территории заказника, что считается грубым нарушением закона.
Само преступление было совершено в декабре 2022 года в заказнике «Кирзинский». Все охотники были задержаны. Установлено, что они убили одну косулю и лося. Ущерб природе оценили в 120 000 рублей.
Обвиненный в незаконной охоте Владимир Ермола свою вину признал. Его дело рассматривали по особому порядку. Он также возместил весь ущерб в казну региона. Суд принял решение оштрафовать бывшего зама на 500 тысяч рублей. Однако это решение еще разрешается обжаловать.