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Ущерб оценили в 120 тысяч рублей

Экс-замглавы Общественной палаты убил косулю и лося — как его наказали

11 апреля 2024, 02:10
Фото: 1MI
Ущерб оценили в 120 тысяч рублей

Экс-замглавы Общественной палаты получил штраф за убийство косули и лося

Бывший заместитель Общественной палаты региона, которая «всегда стоит на защите прав и свобод человека», был наказан за незаконную охоту.

Все происходило в Барабинском районе. Владимир Ермола, бывший зам, а также президент региональной Торгово-промышленной палаты Юрий Бернадский и руководитель заказника Вячеслав Ермолик, охотились на территории заказника, что считается грубым нарушением закона.

Само преступление было совершено в декабре 2022 года в заказнике «Кирзинский». Все охотники были задержаны. Установлено, что они убили одну косулю и лося. Ущерб природе оценили в 120 000 рублей.

Обвиненный в незаконной охоте Владимир Ермола свою вину признал. Его дело рассматривали по особому порядку. Он также возместил весь ущерб в казну региона. Суд принял решение оштрафовать бывшего зама на 500 тысяч рублей. Однако это решение еще разрешается обжаловать.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Животные#Суд#Преступление#Охота#Минприроды#Эмилия Губарева
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