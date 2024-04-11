Экстренно севший на поле под Новосибирском самолет не будут возвращать к полетам

Инцидент произошел 12 сентября 2023 года. На борту было 159 человек, никто не пострадал. Airbus A320 летел из Сочи в Омск. При посадке возникли проблемы с шасси, командир принял решение приземлиться на запасном аэродроме в Новосибирске, но не рассчитал топливо.