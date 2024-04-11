Экстренно севший на поле под Новосибирском самолет не будут возвращать к полетам

Posted Сегодня, 02:25
Published Сегодня, 02:25
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Updated Сегодня, 02:31
Самолет Airbus A320, экстренно севший в поле под Новосибирском, не планируют возвращать к полетам. В авиакомпании «Уральские авиалинии» заявили, что это нецелесообразно, учитывая сложность логистики и ситуацию с техподдержкой производителя аэробусов в условиях санкций.
По словам пресс-секретаря Веры Гасниковой, которую цитируют «Известия», компания рассматривала разные способы транспортировки аэробуса. Расчеты показали, что сам он взлететь с поля не может, ему нужна твердая поверхность. Также компании показалось затратным строить ВПП специально для одного самолета.
Ранее авиакомпания взяла участок, на котором стоит самолет, в аренду. Участок обошелся в 1,2 млн рублей, еще почти 9,3 млн ушло на охрану, транспорт, содержание самолета, другие затраты.
Инцидент произошел 12 сентября 2023 года. На борту было 159 человек, никто не пострадал. Airbus A320 летел из Сочи в Омск. При посадке возникли проблемы с шасси, командир принял решение приземлиться на запасном аэродроме в Новосибирске, но не рассчитал топливо.