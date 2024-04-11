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Posted Сегодня, 13:27

Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

Новосибирцам предлагают дегустировать пиво

«Если б было море пива»: ищут дегустатора хмельного напитка за 200 тысяч в месяц

11 апреля 2024, 13:27
Фото: Изображение Midjourney
Новосибирцам предлагают дегустировать пиво

В Новосибирске ищут пивного сомелье за 200 тысяч в месяц

В Новосибирске появилась необычная вакансия. Все желающие могут попробовать себя в дегустации пива на дому. Ежемесячный заработок достигает до 200 тысяч рублей.

Вакансия опубликована на рекрутерском ресурсе hh.ru. Основной задачей работника является дегустация сортов пива на дому и оценка их вкусовых качеств. Все напитки будут доставляться представителями работодателя.

При этом продолжительность рабочих смен будет составлять четыре или шесть часов. Кандидат должен великолепно разбираться в пиве и иметь навыки сомелье. Работа будет оплачиваться два раза в месяц.

На данный момент вакансия является актуальной.

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#Экономика#Общество#Новосибирск#Алкоголь#Объявление#Работа#Вакансия#Пиво#Александр Ляхов
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