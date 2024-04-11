«Если б было море пива»: ищут дегустатора хмельного напитка за 200 тысяч в месяц

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Вакансия опубликована на рекрутерском ресурсе hh.ru. Основной задачей работника является дегустация сортов пива на дому и оценка их вкусовых качеств. Все напитки будут доставляться представителями работодателя.
При этом продолжительность рабочих смен будет составлять четыре или шесть часов. Кандидат должен великолепно разбираться в пиве и иметь навыки сомелье. Работа будет оплачиваться два раза в месяц.
На данный момент вакансия является актуальной.