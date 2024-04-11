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Фильм выйдет лишь осенью

Фильм «Джокер: Безумие на двоих»: честные отзывы зрителей

11 апреля 2024, 09:52
Фото: «Джокер: Безумие на двоих»
Фильм выйдет лишь осенью

Стало известно, покажут ли фильм «Джокер: Безумие на двоих» в Новосибирске

Зрители с энтузиазмом встретили трейлер фильма «Джокер: Безумие на двоих», отметив замечательную актёрскую игру Хоакина Феникса и Леди Гаги, а также музыкальное сопровождение и режиссерские способности Тодда Филлипса.

О чем фильмы «Джокер» и «Джокер: Безумие на двоих»

Первый трейлер второй части фильма «Джокер» был выпущен кинокомпанией Warner Bros. Pictures. Этот фильм, названный «Джокер: Безумие на двоих», является музыкальной криминальной драмой и продолжением истории о клоуне и стендап-комике Артуре Флеке. Режиссёром вновь выступил Тодд Филлипс, а в главных ролях снялись Хоакин Феникс и Леди Гага.

В трейлере показано, что события разворачиваются в психиатрической больнице Аркхэм, где Джокер находится после конца первой части. Там он знакомится с Харли Квинн — другим пациентом клиники. Они влюбляются друг в друга и планируют бегство. Затем они уже на улицах Готэма, где веселятся, танцуют и выступают на сцене.

Первая часть фильма «Джокер» рассказывала о том, как Артур Флек, страдающий от психического расстройства и жестокости мира, становится клоуном и стендап-комиком. Во второй части он находит вдохновение в любви к Харли Квинн, которая разделяет с ним его безумие.

Что говорят о фильмеЧто говорят о фильме
Что говорят о фильме
Фото: «Джокер: Безумие на двоих»

Что говорят зрители о трейлере фильма «Джокер: Безумие на двоих»

Пользователи YouTube были впечатлены трейлером. Они отметили, что музыка и режиссёрские способности Филлипса дополняют фильм. Они также высоко оценили актёрскую игру Феникса и Гаги. Многие считают, что Феникс прекрасно сыграл Джокера, а Гага подходит для роли Харли Квинн. Многие пользователи были впечатлены финальной сценой трейлера, где Харли рисует помадой улыбку на стекле, а Джокер подставляет губы к рисунку.

Несмотря на то, что вначале зрители были скептически настроены по поводу выбора Леди Гаги для роли Харли Квинн, трейлер показал, что она может справиться с этой задачей.

Премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих» запланирована на 2 октября 2024 года. Первая часть фильма была успешной и получила множество наград, включая Оскар за лучший саундтрек и премию для Хоакина Феникса как лучшего актёра.

В фильме будут песниВ фильме будут песни
В фильме будут песни
Фото: «Джокер: Безумие на двоих»

Что не понравилось зрителям после просмотра трейлера

Многие зрители ужаснулись, что фильм будет заточен под мюзикл. Не всем по душе слушать музыку, смотреть танцы, которые длятся около трех часов. Однако, по словам оператора картины Лоуренса Шера, авторы сиквела не меняли жанр. В картине действительно будет музыка, но лишь в качестве дополнения к основному сюжету.

Не всем понравился фильмНе всем понравился фильм
Не всем понравился фильм
Фото: «Джокер: Безумие на двоих»

Покажут ли фильм «Джокер: Безумие на двоих» в Новосибирске

Официально картина в российские кинотеатры не попадет из-за санкций. Однако есть обходные пути просмотра. Малые и лишь некоторые кинотеатры находят решения, как показать кинокартину. Таким образом новосибирцы уже смотрели и «Барби» и «Оппенгеймер».

Видео: Трейлер фильма «Джокер. Безумие на двоих».
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