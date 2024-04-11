Фильм «Джокер: Безумие на двоих»: честные отзывы зрителей

В трейлере показано, что события разворачиваются в психиатрической больнице Аркхэм, где Джокер находится после конца первой части. Там он знакомится с Харли Квинн — другим пациентом клиники. Они влюбляются друг в друга и планируют бегство. Затем они уже на улицах Готэма, где веселятся, танцуют и выступают на сцене.