Фильм «Джокер: Безумие на двоих»: честные отзывы зрителей

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Первый трейлер второй части фильма «Джокер» был выпущен кинокомпанией Warner Bros. Pictures. Этот фильм, названный «Джокер: Безумие на двоих», является музыкальной криминальной драмой и продолжением истории о клоуне и стендап-комике Артуре Флеке. Режиссёром вновь выступил Тодд Филлипс, а в главных ролях снялись Хоакин Феникс и Леди Гага.
В трейлере показано, что события разворачиваются в психиатрической больнице Аркхэм, где Джокер находится после конца первой части. Там он знакомится с Харли Квинн — другим пациентом клиники. Они влюбляются друг в друга и планируют бегство. Затем они уже на улицах Готэма, где веселятся, танцуют и выступают на сцене.
Первая часть фильма «Джокер» рассказывала о том, как Артур Флек, страдающий от психического расстройства и жестокости мира, становится клоуном и стендап-комиком. Во второй части он находит вдохновение в любви к Харли Квинн, которая разделяет с ним его безумие.
Пользователи YouTube были впечатлены трейлером. Они отметили, что музыка и режиссёрские способности Филлипса дополняют фильм. Они также высоко оценили актёрскую игру Феникса и Гаги. Многие считают, что Феникс прекрасно сыграл Джокера, а Гага подходит для роли Харли Квинн. Многие пользователи были впечатлены финальной сценой трейлера, где Харли рисует помадой улыбку на стекле, а Джокер подставляет губы к рисунку.
Несмотря на то, что вначале зрители были скептически настроены по поводу выбора Леди Гаги для роли Харли Квинн, трейлер показал, что она может справиться с этой задачей.
Премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих» запланирована на 2 октября 2024 года. Первая часть фильма была успешной и получила множество наград, включая Оскар за лучший саундтрек и премию для Хоакина Феникса как лучшего актёра.
Многие зрители ужаснулись, что фильм будет заточен под мюзикл. Не всем по душе слушать музыку, смотреть танцы, которые длятся около трех часов. Однако, по словам оператора картины Лоуренса Шера, авторы сиквела не меняли жанр. В картине действительно будет музыка, но лишь в качестве дополнения к основному сюжету.
Официально картина в российские кинотеатры не попадет из-за санкций. Однако есть обходные пути просмотра. Малые и лишь некоторые кинотеатры находят решения, как показать кинокартину. Таким образом новосибирцы уже смотрели и «Барби» и «Оппенгеймер».