Футболист Андрей Аршавин продает дом за 150 миллионов рублей — никто не хочет брать

Площадь коттеджа составляет 387 квадратных метров. По данным newia.ru, дом уже давно является нежилым, но в нем регулярно убираются. Дом находится рядом со станцией метро «Удельная». Внутри имеются сауна, душевая и джакузи, на первом этаже — кухня-столовая, гостиная и гардеробная, на втором — две спальни и ванная.