Футболист Андрей Аршавин продает дом за 150 миллионов рублей — никто не хочет брать

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Площадь коттеджа составляет 387 квадратных метров. По данным newia.ru, дом уже давно является нежилым, но в нем регулярно убираются. Дом находится рядом со станцией метро «Удельная». Внутри имеются сауна, душевая и джакузи, на первом этаже — кухня-столовая, гостиная и гардеробная, на втором — две спальни и ванная.
По мнению многих, цена коттеджа Андрея Аршавина завышена на 30 миллионов рублей. К тому же, дизайн не слишком хорошо продуман.
Однако цена дома является прерогативой владельца. Сам Андрей Аршавин пока не спешит с продажей.