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Updated Сегодня, 12:20

Андрей Аршавин пытается продать трехэтажный особняк

Футболист Андрей Аршавин продает дом за 150 миллионов рублей — никто не хочет брать

11 апреля 2024, 12:00
Фото: wikipedia.org
Андрей Аршавин пытается продать трехэтажный особняк

Футболист Андрей Аршавин не может продать дом за 150 миллионов рублей

Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин пытается продать трехэтажный особняк. Стоимость коттеджа составляет 150 миллионов рублей. Однако дом пока не пользуется особым спросом у покупателей.

Площадь коттеджа составляет 387 квадратных метров. По данным newia.ru, дом уже давно является нежилым, но в нем регулярно убираются. Дом находится рядом со станцией метро «Удельная». Внутри имеются сауна, душевая и джакузи, на первом этаже — кухня-столовая, гостиная и гардеробная, на втором — две спальни и ванная.

По мнению многих, цена коттеджа Андрея Аршавина завышена на 30 миллионов рублей. К тому же, дизайн не слишком хорошо продуман.

Однако цена дома является прерогативой владельца. Сам Андрей Аршавин пока не спешит с продажей.

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