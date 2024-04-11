Губернатор Травников оценил подготовку кадров для кластера машиностроения региона

В Новосибирском колледже промышленных технологий глава области проконтролировал работу по подготовке кадров для машиностроения региона, работу образовательно-производственного центра по машиностроению, мастерских по токарной и фрезерной обработке, посетил потенциальное место размещения российско-белорусского центра по металлообработке и машиностроению в рамках исполнения поручений Губернатора минпромторгу НСО по результатам рабочей поездки в Республику Беларусь в 2023 году.