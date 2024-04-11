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Машиностроительный кластер был создан в Новосибирской области в 2024 году

Губернатор Травников оценил подготовку кадров для кластера машиностроения региона

11 апреля 2024, 09:12
Фото: nso.ru
Машиностроительный кластер был создан в Новосибирской области в 2024 году
Вопросы подготовки кадров для машиностроительных предприятий Новосибирской области Андрей Травников обсудил на «СКБ Сибэлектротерм» и в Новосибирском колледже промышленных технологий

Перед проведением заседания Совета по развитию профессионального образования при губернаторе Новосибирской области глава региона лично ознакомился, как обстоят дела с обучением востребованным профессиям. Андрей Травников отметил, что студенты Новосибирского колледжа промышленных технологий получают возможность трудоустройства сразу после выпуска за счет налаженным связей с предприятиями-партнерам.

Один из таких заводов — «СКБ Сибэлектротерм», выпускающий промышленные печи для металлургии. Уникальное оборудование отгружают на российские предприятия и отправляют на экспорт. Андрей Травников оценил ход реализации заводом программ импортозамещения и перспективы дальнейшего развития производства.

В Новосибирском колледже промышленных технологий глава области проконтролировал работу по подготовке кадров для машиностроения региона, работу образовательно-производственного центра по машиностроению, мастерских по токарной и фрезерной обработке, посетил потенциальное место размещения российско-белорусского центра по металлообработке и машиностроению в рамках исполнения поручений Губернатора минпромторгу НСО по результатам рабочей поездки в Республику Беларусь в 2023 году.

Колледж — базовая образовательная организация регионального кластера машиностроени, созданного в 2024 году. Здесь готовят специалистов по технологии машиностроения, аддитивным технологиям, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту промышленного оборудования, операторов станков с программным управлением.

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