Мать пропавшей 20 лет назад студентки рассказала о нестыковках в деле

У матери есть вопросы и к знакомым дочери. Екатерина близко общалась с высокопоставленным сотрудником уголовного розыска. Познакомились они в клубе. Елена заявляет: она была против отношений дочери с милиционером. Он был старше ее и вел себя довольно развязно. Но девушка была влюблена и была уверена, что правоохранитель ее не обидит.