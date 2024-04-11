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Posted Сегодня, 06:56

Published Сегодня, 06:56

Modified Сегодня, 07:03

Updated Сегодня, 07:03

Мать пропавшей в 2003-м в Новосибирске студентки рассказала о нестыковках в деле

Мать пропавшей 20 лет назад студентки рассказала о нестыковках в деле

11 апреля 2024, 06:56
Фото: poisk.vid.ru

Мать пропавшей в 2003-м в Новосибирске студентки рассказала о нестыковках в деле

20-летняя Екатерина Завьялова пропала в Новосибирске больше 20 лет назад. История исчезновения девушки полна загадок, ее местонахождение неизвестно до сих пор.

Казалось, о девушке забыли. Но 4 апреля в комментариях под одним из постов на странице Информационного центра СК в соцсети «Вконтакте» знакомая семьи от имени матери Екатерины попросила поднять дело. В свое время расследование убийства было приостановлено, поскольку зацепок не нашли.

Билет в один конец

Екатерина приехала в Новосибирск из Ноябрьска Томской области, чтобы стать врачом. В ее семье много стоматологов, и именно эта специализация привлекла девушку. В столицу Сибири ее сопроводили мама и младший брат, пишет «КП-Новосибирск». Для девушки сняли комнату в квартире, где проживали хозяйка с дочерью. Екатерина регулярно созванивалась с родными.

Всё изменилось 2 ноября 2003 года, когда Екатерина уехала в клуб одна. После этого ее след теряется. Заявление о пропаже приняли только 10 ноября, после праздников. Уголовное дело об убийстве возбудили только в 2004 году.

По словам матери, милиция не особо хотела заниматься этим делом. Его передавали в разные отделы. Елена сама обзванивала больницы, ездила в морги, расклеивала объявления, размещала информацию в СМИ.

Екатерина Завьялова с одногруппниками. На фото вторая справаЕкатерина Завьялова с одногруппниками. На фото вторая справа
Екатерина Завьялова с одногруппниками. На фото вторая справа
Фото: предоставлено Еленой Завьяловой

Таинственный знакомый

У матери есть вопросы и к знакомым дочери. Екатерина близко общалась с высокопоставленным сотрудником уголовного розыска. Познакомились они в клубе. Елена заявляет: она была против отношений дочери с милиционером. Он был старше ее и вел себя довольно развязно. Но девушка была влюблена и была уверена, что правоохранитель ее не обидит.

Но после исчезновения мужчина, который служил в отделе розыска, никак не помогал в поисках. Более того, он стал отрицать знакомство с девушкой.

Елена утверждает, что сейчас тот милиционер занимает высокий пост в МВД.

Исчезнувшая: Что известно о новосибирской студентке, которую ищут 20 лет
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