Мать пропавшей 20 лет назад студентки рассказала о нестыковках в деле

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
Казалось, о девушке забыли. Но 4 апреля в комментариях под одним из постов на странице Информационного центра СК в соцсети «Вконтакте» знакомая семьи от имени матери Екатерины попросила поднять дело. В свое время расследование убийства было приостановлено, поскольку зацепок не нашли.
Екатерина приехала в Новосибирск из Ноябрьска Томской области, чтобы стать врачом. В ее семье много стоматологов, и именно эта специализация привлекла девушку. В столицу Сибири ее сопроводили мама и младший брат, пишет «КП-Новосибирск». Для девушки сняли комнату в квартире, где проживали хозяйка с дочерью. Екатерина регулярно созванивалась с родными.
Всё изменилось 2 ноября 2003 года, когда Екатерина уехала в клуб одна. После этого ее след теряется. Заявление о пропаже приняли только 10 ноября, после праздников. Уголовное дело об убийстве возбудили только в 2004 году.
По словам матери, милиция не особо хотела заниматься этим делом. Его передавали в разные отделы. Елена сама обзванивала больницы, ездила в морги, расклеивала объявления, размещала информацию в СМИ.
У матери есть вопросы и к знакомым дочери. Екатерина близко общалась с высокопоставленным сотрудником уголовного розыска. Познакомились они в клубе. Елена заявляет: она была против отношений дочери с милиционером. Он был старше ее и вел себя довольно развязно. Но девушка была влюблена и была уверена, что правоохранитель ее не обидит.
Но после исчезновения мужчина, который служил в отделе розыска, никак не помогал в поисках. Более того, он стал отрицать знакомство с девушкой.
Елена утверждает, что сейчас тот милиционер занимает высокий пост в МВД.