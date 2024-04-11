На Павла Прилучного подали в суд за долги за коммуналку

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
Павел Прилучный накопил долги за коммунальные услуги. За тепло, свет и воду актеру насчитали 60 тысяч рублей долга. При этом артиста из квартиры год назад через суд выселила бывшая жена — актриса Агата Муцениеце, пишет Mash.
Юристы Мосэнергосбыта не стали разбираться и решили взыскать недостачу в судебном порядке. Суд постановил актеру задолженность погасить.
Прилучный и Муцениеце развелись в 2020 году, расставание было проблемным. Сейчас актер женат на коллеге — Зепюр Брутян.