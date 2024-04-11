atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:09

Published Сегодня, 06:09

Modified Сегодня, 06:21

Updated Сегодня, 06:21

Павел Прилучный в женой Зепюр Брутян

На Павла Прилучного подали в суд за долги за коммуналку

11 апреля 2024, 06:09
Фото: соцсети
Павел Прилучный в женой Зепюр Брутян

На актера из Новосибирска Павла Прилучного подали в суд за долги за коммуналку

36-летний актер должен за отопление, электроэнергию и воду 60 тысяч рублей. На неплательщика подали в суд.

Павел Прилучный накопил долги за коммунальные услуги. За тепло, свет и воду актеру насчитали 60 тысяч рублей долга. При этом артиста из квартиры год назад через суд выселила бывшая жена — актриса Агата Муцениеце, пишет Mash.

Юристы Мосэнергосбыта не стали разбираться и решили взыскать недостачу в судебном порядке. Суд постановил актеру задолженность погасить.

Прилучный и Муцениеце развелись в 2020 году, расставание было проблемным. Сейчас актер женат на коллеге — Зепюр Брутян.

Павел Прилучный снялся вместе с женой в комедии «Неприличные гости». Смотрим трейлер
Узнать подробнее
Читайте также:
Актер Павел Прилучный из Новосибирска рассказал всю правду о новорожденном сынеБашаров призвал лишить ролей Кологривого в наказание за пьяный дебош«Актер от Бога»: певица Слава призвала понять и простить Никиту Кологривого за дебош
#Общество#Новосибирск#Павел Прилучный#Алёна Рогонова
Подпишитесь
В Новосибирской области активизировались клещи. В каких районах уже кусают
Вчера, 03:38
В Новосибирске задержали экс-руководителя управления по борьбе с коррупцией
Сегодня, 05:10
Новосибирцам-транжирам в 2 раза увеличат тариф на электричество
Сегодня, 02:37
Мать, доведшая трехмесячного сына до комы, попала на «Мужское и Женское»
Вчера, 12:05
В новосибирском метро закрыли три спуска — в чем причина
Вчера, 07:46
Убийцу московского полицейского ищут в Новосибирской области
Вчера, 06:21
"