На Павла Прилучного подали в суд за долги за коммуналку

Павел Прилучный накопил долги за коммунальные услуги. За тепло, свет и воду актеру насчитали 60 тысяч рублей долга. При этом артиста из квартиры год назад через суд выселила бывшая жена — актриса Агата Муцениеце, пишет Mash.



Юристы Мосэнергосбыта не стали разбираться и решили взыскать недостачу в судебном порядке. Суд постановил актеру задолженность погасить.