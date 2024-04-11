Новосибирцам-транжирам в 2 раза увеличат тариф на электричество

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Новосибирцы будут платить в два раза больше за электричество, решили в Заксобрании на заседании комитета по строительству и ЖКХ. Это коснется тех, кого подозревают в создании майнинг-ферм и других недобросовестных пользователей.
С июля-2024 те, кто потребляет больше 10,9 кВт\ч, будут платить 5,39 рублей за киловатт. За 14,64 киловатт и более будут платить 7,11 рублей за единицу электроэнергии. Отметим, обычный тариф составляет 3,66 рублей за кВт/ч.
Под нововведения попадут 69 жителей региона.
Ранее стало известно, что в Новосибирске сеть майнинг-ферм украла электроэнергии на 197 млн рублей. Возбудили уголовное дело.