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Новосибирцам-транжирам в 2 раза увеличат тариф на электричество

Новосибирцам-транжирам в 2 раза увеличат тариф на электричество

11 апреля 2024, 02:37
Фото: 1MI
Это коснется тех, кого подозревают в создании майнинг-ферм и других недобросовестных пользователей.

Новосибирцы будут платить в два раза больше за электричество, решили в Заксобрании на заседании комитета по строительству и ЖКХ. Это коснется тех, кого подозревают в создании майнинг-ферм и других недобросовестных пользователей.

С июля-2024 те, кто потребляет больше 10,9 кВт\ч, будут платить 5,39 рублей за киловатт. За 14,64 киловатт и более будут платить 7,11 рублей за единицу электроэнергии. Отметим, обычный тариф составляет 3,66 рублей за кВт/ч.

Под нововведения попадут 69 жителей региона.

Ранее стало известно, что в Новосибирске сеть майнинг-ферм украла электроэнергии на 197 млн рублей. Возбудили уголовное дело.

Сеть подпольных майнинг-ферм накрыли в Новосибирске
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