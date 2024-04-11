Стал известен секрет выбора весенней женской парфюмерии

Posted Сегодня, 19:17
Published Сегодня, 19:17
Modified Сегодня, 19:18
Updated Сегодня, 19:18
Критерии выбора парфюмерии для каждой женщины, конечно, будут индивидуальными. Многие дамы предпочитают цветочные и легкие фруктовые ароматы, которые ассоциируются с весной у большинства людей. Другие же выбирают пряные, насыщенные композиции. Но все же главным параметром при выборе ароматов на весну большинство девушек считает легкость.
Как пишет newia.ru, при выборе аромата, в том числе весеннего, многих интересует его стойкость. Даже в концентрации туалетной воды качественная парфюмерия может весь день окутывать владелицу своим ароматом. Также большинство женщин обращает внимание на такие факторы, как раскрытие и шлейфовость композиции.
Высококачественный весенний парфюм вовсе не обязательно должен стоить дорого. Существуют демократичные бренды, благодаря которым можно приобрести стойкие приятные ароматы по доступной цене.
Парфюмерная вода Lanvin Eclat D`Arpege Pour Femme покоряет сочетанием множества цветочных нот с легкой восточной атмосферой. Легкий, нежный, но очень стойкий парфюм напоминает аромат сирени и этим создает весеннее настроение.
Начальные ноты композиции — зеленый чай, пион и фрезия. Затем композиция раскрывается нотами цветков персикового и апельсинового дерева, а в базе ощущается кедр, амбра и мускус. Для аромата характерен яркий шлейф, сохраняющийся в течение всего дня.