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Published Сегодня, 19:17

Modified Сегодня, 19:18

Updated Сегодня, 19:18

Стал известен секрет выбора весенней женской парфюмерии

Стал известен секрет выбора весенней женской парфюмерии

11 апреля 2024, 19:17
Фото: Изображение Midjourney
Какой женский аромат будет уместен этой весной? Существует ли туалетная вода высокого качества, стойкая и при этом не слишком дорогостоящая? Ознакомившись с парфюмерными обзорами, мы рассказываем, какие ароматы будут актуальны в наступившем сезоне.

Критерии выбора парфюмерии для каждой женщины, конечно, будут индивидуальными. Многие дамы предпочитают цветочные и легкие фруктовые ароматы, которые ассоциируются с весной у большинства людей. Другие же выбирают пряные, насыщенные композиции. Но все же главным параметром при выборе ароматов на весну большинство девушек считает легкость.

Как пишет newia.ru, при выборе аромата, в том числе весеннего, многих интересует его стойкость. Даже в концентрации туалетной воды качественная парфюмерия может весь день окутывать владелицу своим ароматом. Также большинство женщин обращает внимание на такие факторы, как раскрытие и шлейфовость композиции.

Высококачественный весенний парфюм вовсе не обязательно должен стоить дорого. Существуют демократичные бренды, благодаря которым можно приобрести стойкие приятные ароматы по доступной цене.

Парфюмерная вода Lanvin Eclat D`Arpege Pour Femme покоряет сочетанием множества цветочных нот с легкой восточной атмосферой. Легкий, нежный, но очень стойкий парфюм напоминает аромат сирени и этим создает весеннее настроение.

Начальные ноты композиции — зеленый чай, пион и фрезия. Затем композиция раскрывается нотами цветков персикового и апельсинового дерева, а в базе ощущается кедр, амбра и мускус. Для аромата характерен яркий шлейф, сохраняющийся в течение всего дня.

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