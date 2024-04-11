Стал известен секрет выбора весенней женской парфюмерии

Как пишет newia.ru, при выборе аромата, в том числе весеннего, многих интересует его стойкость. Даже в концентрации туалетной воды качественная парфюмерия может весь день окутывать владелицу своим ароматом. Также большинство женщин обращает внимание на такие факторы, как раскрытие и шлейфовость композиции.