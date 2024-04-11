Суд арестовал имущество директора МУП «САХ» и счета его сожительницы

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
По иску прокуратуры суд арестовал имущество директора МУП «САХ» Андрея Зыкова. В надзорном ведомстве пояснили, что арестовали 11 объектов недвижимости Зыкова стоимостью 17,5 млн рублей. На банковские счета Натальи Турок, на доли в четырех организациях также наложен арест.
Ранее в деле директора МУП «САХ» появился еще один эпизод. Сейчас сумма присвоенных Зыковым средств выросла до 18,5 млн. Турок обвиняют в пособничестве. Директор будет находиться в СИЗО до лета, его подельницу отпустили под подписку о невыезде.
Основанием для возбуждения уголовного дела стал фиктивный договор, подписанный директором МУПа с организацией своей подруги. «Спецавтохозяйство» арендовало у нее технику, при этом необходимости в этом не было. У МУПа есть свой парк техники.