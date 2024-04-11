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В Новосибирске арестованы счета директора МУП «САХ» и его сожительницы

Суд арестовал имущество директора МУП «САХ» и счета его сожительницы

11 апреля 2024, 05:42
Фото: Управление судебного департамента в Новосибирской области

В Новосибирске арестованы счета директора МУП «САХ» и его сожительницы

Под арест попали 11 объектов недвижимости Андрея Зыкова, банковские счета Натальи Турок и ее доли в организациях.

По иску прокуратуры суд арестовал имущество директора МУП «САХ» Андрея Зыкова. В надзорном ведомстве пояснили, что арестовали 11 объектов недвижимости Зыкова стоимостью 17,5 млн рублей. На банковские счета Натальи Турок, на доли в четырех организациях также наложен арест.

Ранее в деле директора МУП «САХ» появился еще один эпизод. Сейчас сумма присвоенных Зыковым средств выросла до 18,5 млн. Турок обвиняют в пособничестве. Директор будет находиться в СИЗО до лета, его подельницу отпустили под подписку о невыезде.

Основанием для возбуждения уголовного дела стал фиктивный договор, подписанный директором МУПа с организацией своей подруги. «Спецавтохозяйство» арендовало у нее технику, при этом необходимости в этом не было. У МУПа есть свой парк техники.

Еще один эпизод появился в уголовном деле экс-директора новосибирского МУП «САХ»
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#Общество#Новосибирск#Суд#Уголовное дело#МУП САХ#Алёна Рогонова
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