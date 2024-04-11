Толпа иностранцев атаковала миграционный центр в Новосибирске

22 ноября 2023 года вступил в силу указ президента РФ № 889 «Вопросы гражданства Российской Федерации». Согласно нему, для подтверждения гражданства РФ необходимо предоставить паспорт РФ, паспорт иностранного государства, свидетельство о приобретении гражданства, свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ. Отметки проставляют в миграционных центрах.