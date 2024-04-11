Толпа иностранцев атаковала миграционный центр в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
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11 апреля в Миграционном центре на Есенина в Дзержинском районе случилось столпотворение мигрантов. Иностранцы заполонили весь первый этаж. Посетители с верхних этажей засняли на видео толпу, стоящую внизу.
В Управлении по вопросам миграции корреспонденту не удалось получить оперативный комментарий о причинах массового визита иностранных граждан.
22 ноября 2023 года вступил в силу указ президента РФ № 889 «Вопросы гражданства Российской Федерации». Согласно нему, для подтверждения гражданства РФ необходимо предоставить паспорт РФ, паспорт иностранного государства, свидетельство о приобретении гражданства, свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ. Отметки проставляют в миграционных центрах.
В Новосибирске регулярно ищут мигрантов-нелегалов. Одно из самых горячих мест — Хилокский микрорайон. Некоторых задержанных депортируют из страны, кого-то отправляют в воинские части.