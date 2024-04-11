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Published Сегодня, 07:35

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Updated Сегодня, 07:56

Толпа иностранцев атаковала миграционный центр в Новосибирске

Толпа иностранцев атаковала миграционный центр в Новосибирске

11 апреля 2024, 07:35
Фото: кадры из видео телеграм-канала «Новосибирский паблик»
Иностранцы заполонили весь первый этаж. Посетители с верхних этажей засняли на видео толпу, стоящую внизу.

11 апреля в Миграционном центре на Есенина в Дзержинском районе случилось столпотворение мигрантов. Иностранцы заполонили весь первый этаж. Посетители с верхних этажей засняли на видео толпу, стоящую внизу.

Видео: телеграм-канал «Новосибирский паблик»

В Управлении по вопросам миграции корреспонденту не удалось получить оперативный комментарий о причинах массового визита иностранных граждан.

22 ноября 2023 года вступил в силу указ президента РФ № 889 «Вопросы гражданства Российской Федерации». Согласно нему, для подтверждения гражданства РФ необходимо предоставить паспорт РФ, паспорт иностранного государства, свидетельство о приобретении гражданства, свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ. Отметки проставляют в миграционных центрах.

Мигрантов массово выдворили из Новосибирской области — куда их отправили
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В Новосибирске регулярно ищут мигрантов-нелегалов. Одно из самых горячих мест — Хилокский микрорайон. Некоторых задержанных депортируют из страны, кого-то отправляют в воинские части.

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#Общество#Видео#Новосибирск#Мигранты#Алёна Рогонова
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