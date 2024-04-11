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Дорогу в Бердске размыл паводок

В Бердске из-за паводка размыло дорогу — что сделают власти

11 апреля 2024, 09:13
Фото: Бердск-Онпйн
Дорогу в Бердске размыл паводок

Недавно отремонтированную дорогу в Бердске размыл паводок

В Бердске талыми водами размыло одну из дорог. Местные жители бьют тревогу, а власти требуют от подрядчика проверить качество выполненных работ.

В Бердске размыло асфальт на участке «Алмазная — река Раздельная». При этом ранее улица была отремонтирована в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Дорога находится на гарантии у подрядной организации — новосибирской компании «Эллипс».

Стоимость ремонтных работ в 2023 году составила 16,4 миллиона рублей. Реконструкция улицы началась в 2021 году.

Властями города Бердска в адрес подрядчика направлено требование об устранении дефектов, возникших в процессе эксплуатации дороги.

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#Экономика#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Бердск#Ремонтные работы#Паводок#Александр Ляхов#Ремонт дорог#Паводок в Новосибирской области 2024
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