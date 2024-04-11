В Бердске из-за паводка размыло дорогу — что сделают власти

В Бердске размыло асфальт на участке «Алмазная — река Раздельная». При этом ранее улица была отремонтирована в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Дорога находится на гарантии у подрядной организации — новосибирской компании «Эллипс».