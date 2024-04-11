В Бердске из-за паводка размыло дорогу — что сделают власти

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
В Бердске размыло асфальт на участке «Алмазная — река Раздельная». При этом ранее улица была отремонтирована в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Дорога находится на гарантии у подрядной организации — новосибирской компании «Эллипс».
Стоимость ремонтных работ в 2023 году составила 16,4 миллиона рублей. Реконструкция улицы началась в 2021 году.
Властями города Бердска в адрес подрядчика направлено требование об устранении дефектов, возникших в процессе эксплуатации дороги.