В Новосибирске задержали экс-руководителя управления по борьбе с коррупцией

Задержан бывший руководитель Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) МВД региона Владимир Вялков. Как сообщили источники Atas.info, основанием стало получение взятки в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы от 8 до 15 лет.