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В Новосибирске задержали экс-руководителя управления по борьбе с коррупцией

В Новосибирске задержали экс-руководителя управления по борьбе с коррупцией

11 апреля 2024, 05:10
Фото: 1MI, ГУ МВД по Новосибирской области
По предварительной информации, Владимира Вялкова подозревают в покровительстве нелегального бизнеса.

Задержан бывший руководитель Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) МВД региона Владимир Вялков. Как сообщили источники Atas.info, основанием стало получение взятки в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы от 8 до 15 лет.

По предварительной информации, деньги Вялков получал за покровительство нелегального бизнеса.

Меру пресечения Владимиру Вялкову изберут в ближайшее время. В мае 2023 года его уволили с поста главы УЭБиПК в связи с утратой доверия.

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Согласно законодательству, особо крупным размером взятки считаются суммы, превышающие 1 млн рублей.

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