В Новосибирске задержали экс-руководителя управления по борьбе с коррупцией

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
Задержан бывший руководитель Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) МВД региона Владимир Вялков. Как сообщили источники Atas.info, основанием стало получение взятки в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы от 8 до 15 лет.
По предварительной информации, деньги Вялков получал за покровительство нелегального бизнеса.
Меру пресечения Владимиру Вялкову изберут в ближайшее время. В мае 2023 года его уволили с поста главы УЭБиПК в связи с утратой доверия.
Согласно законодательству, особо крупным размером взятки считаются суммы, превышающие 1 млн рублей.