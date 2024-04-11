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Электричество отключат временно

В пригороде Новосибирска отключат электричество для запуска подстанции «Залив»

11 апреля 2024, 07:08
Фото: АО «РЭС»
Электричество отключат временно
В селах Верх-тула, Ленинское и поселке Голубой залив анонсировали отключение электроэнергии. Это необходимо для запуска подстанции ПС 110 кВ «Залив».

Стоит отметить, что ПС 110 кВ Залив является ключевым инвестиционным проектом компании «Россети Новосибирск» (АО «РЭС»). Монтаж станет завершающим этапом ее строительства. Она обеспечит бесперебойную подачу электроэнергии в домах местных жителей.

Отключить электричество важно для безопасности работников, которые будут работать на монтаже. Для комфорта, электрики будут работать только в дневное время, пока многие новосибирцы работают или учатся. Без света придется посидеть 15 и 17 числа, с 9:00 до 16:00.

Если вам потребуется допинформация об отключениях и сроках, можно зайти на сайт компании www.eseti.ru в раздел «Работы с отключением электроэнергии», где есть возможность поиска по адресу. Также можно связаться с оперативно-диспетчерскими службами филиалов компании, ЕДДС Новосибирского района или местными администрациями.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Безопасность#Эмилия Губарева#Свет#РЭС#Электроэнергия#АО "РЭС"
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