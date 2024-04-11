В пригороде Новосибирска отключат электричество для запуска подстанции «Залив»

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Стоит отметить, что ПС 110 кВ Залив является ключевым инвестиционным проектом компании «Россети Новосибирск» (АО «РЭС»). Монтаж станет завершающим этапом ее строительства. Она обеспечит бесперебойную подачу электроэнергии в домах местных жителей.
Отключить электричество важно для безопасности работников, которые будут работать на монтаже. Для комфорта, электрики будут работать только в дневное время, пока многие новосибирцы работают или учатся. Без света придется посидеть 15 и 17 числа, с 9:00 до 16:00.
Если вам потребуется допинформация об отключениях и сроках, можно зайти на сайт компании www.eseti.ru в раздел «Работы с отключением электроэнергии», где есть возможность поиска по адресу. Также можно связаться с оперативно-диспетчерскими службами филиалов компании, ЕДДС Новосибирского района или местными администрациями.