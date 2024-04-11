В России активизировались клещи: развенчиваем мифы и выясняем, как с ними бороться

Статистика показывает, что ежегодно от укусов клещей в РФ погибает около 30 человек. Однако панически бояться укусов не надо. Вероятность заразиться энцефалитом составляет всего лишь 0,12%, а только у 2% зараженных проявляются симптомы, из-за которых госпитализируют в больницу.