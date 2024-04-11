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Published Сегодня, 05:09

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Клещи опасны

В России активизировались клещи: развенчиваем мифы и выясняем, как с ними бороться

11 апреля 2024, 05:09
Фото: Изображение Midjourney
Клещи опасны

Новосибирцам рассказали, как обезопасить себя в сезон клещей

На улице апрель, а это значит, что клещи просыпаются после зимней спячки. Как обезопасить себя и что делать в случае укуса, выяснил Atas.info.

Клещи, которые скрываются в траве и присасываются к нашей коже, могут быть опасными. Они являются переносчиками таких серьезных заболеваний, как клещевой энцефалит и болезни Лайма. Укус клеща может привести к проблемам с нервной, сердечно-сосудистой системой, суставами и другими осложнениями.

Статистика показывает, что ежегодно от укусов клещей в РФ погибает около 30 человек. Однако панически бояться укусов не надо. Вероятность заразиться энцефалитом составляет всего лишь 0,12%, а только у 2% зараженных проявляются симптомы, из-за которых госпитализируют в больницу.

Если укусил клещ — идите в больницуЕсли укусил клещ — идите в больницу
Если укусил клещ — идите в больницу
Фото: Изображение Midjourney

Для защиты от клещевого энцефалита существует вакцина, которая обеспечивает защиту на несколько лет. Однако от болезни Лайма прививок нет, поэтому важно принимать меры предосторожности. Необходимо надевать одежду, прикрывающую всё тело, и после похода на улицу тщательно осмотреть своё тело на наличие клещей.

Также можно использовать средства отпугивания клещей, которые продаются в магазинах, либо прибегнуть к народным методам. Например, клещей раздражают масла с запахом эвкалипта, гвоздики, лаванды или герани, поэтому их можно смешать с водой и опрыскать одежду. Другой способ — обработать кожу яблочным уксусом.

В Новосибирской области активизировались клещи. В каких районах уже кусают
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Важно помнить, что впадать в панику после укуса клеща не стоит. Необходимо удалить клеща и сдать его на анализ, чтобы убедиться, что он не был заражен. От своевременного обращения за помощью врачей зависит дальнейшее лечение и прогноз заболевания.

Новосибирцам рассказали, когда проснутся клещи весной-2024
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#Новосибирск#Новосибирская область#Вакцина#Россия#Профилактика#Энцефалит#Опасность#Эмилия Губарева#Заболевания#Клещи
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