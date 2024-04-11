В России активизировались клещи: развенчиваем мифы и выясняем, как с ними бороться

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
Клещи, которые скрываются в траве и присасываются к нашей коже, могут быть опасными. Они являются переносчиками таких серьезных заболеваний, как клещевой энцефалит и болезни Лайма. Укус клеща может привести к проблемам с нервной, сердечно-сосудистой системой, суставами и другими осложнениями.
Статистика показывает, что ежегодно от укусов клещей в РФ погибает около 30 человек. Однако панически бояться укусов не надо. Вероятность заразиться энцефалитом составляет всего лишь 0,12%, а только у 2% зараженных проявляются симптомы, из-за которых госпитализируют в больницу.
Для защиты от клещевого энцефалита существует вакцина, которая обеспечивает защиту на несколько лет. Однако от болезни Лайма прививок нет, поэтому важно принимать меры предосторожности. Необходимо надевать одежду, прикрывающую всё тело, и после похода на улицу тщательно осмотреть своё тело на наличие клещей.
Также можно использовать средства отпугивания клещей, которые продаются в магазинах, либо прибегнуть к народным методам. Например, клещей раздражают масла с запахом эвкалипта, гвоздики, лаванды или герани, поэтому их можно смешать с водой и опрыскать одежду. Другой способ — обработать кожу яблочным уксусом.
Важно помнить, что впадать в панику после укуса клеща не стоит. Необходимо удалить клеща и сдать его на анализ, чтобы убедиться, что он не был заражен. От своевременного обращения за помощью врачей зависит дальнейшее лечение и прогноз заболевания.