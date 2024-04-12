Ад для зависимых: в апреле новосибирцев ждут сильные магнитные бури

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Согласно данным лаборатории Солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, первая магнитная буря «порадует» метеозависимых уже в День Космонавтики 12 апреля. Сила магнитных возмущений составит 2 балла. Кроме того, на Солнце усилятся вспышки, скорость солнечного ветра составит до 1000 километров в секунду.
Вторая магнитная буря обрушится на Землю 18 апреля. Специалисты оценивают ее на 3 балла. Аналогичное по мощности геомагнитное возмущение проявит себя 22 апреля и утихнет только к вечеру 25 числа. Больше вспышек в этом месяце не ожидается.
В период геомагнитной активности врачи советуют зависимым людям не переутомляться и пить побольше воды. Следует принять лекарства от головной боли и нормализовать уровень давления. Побеспокоиться о здоровье стоит и сердечникам. В случае ухудшения самочувствия следует незамедлительно обратиться к врачу.