Ад для зависимых: в апреле новосибирцев ждут сильные магнитные бури

Вторая магнитная буря обрушится на Землю 18 апреля. Специалисты оценивают ее на 3 балла. Аналогичное по мощности геомагнитное возмущение проявит себя 22 апреля и утихнет только к вечеру 25 числа. Больше вспышек в этом месяце не ожидается.