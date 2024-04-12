Автобус №13 сбил пожилую женщину на «зебре». Пострадавшая в больнице

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11 апреля автобус 13-го маршрута сбил пожилую женщину, когда она переходила дорогу по пешеходному переходу. 80-летняя женщина в больнице, уточнили в отделе пропаганды Госавтоинспекции.
Авария случилась приблизительно в 18 часов на улице Курчатова в Калининском районе. За рулем автобуса был 38-летний водитель.
Новосибирцев еще раз просят соблюдать особое внимание при движении по дорогам города. Перед «зеброй» водители обязаны снизить скорость, а пешеходам важно убедиться, что человек за рулем видит и останавливается.
В апреле молодой мужчина пытался перебежать улицу Петухова, но ему это не удалось. Пешехода-нарушителя догнал автомобиль «Киа». Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.